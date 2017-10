Se diseñan más edificios con un 21% menos de inversión

La obra de nueva planta repunta. Las cifras lo corroboran. Al colegio de arquitectos siguen llegando proyectos de nueva construcción. Cada vez alguno más. Lo curioso es que se construye más por menos. Mientras el número de viviendas y edificios no residenciales de obra nueva que se proyectan crece un 1,9% el presupuesto que se invierte en su edificación cae un 21%.

En números totales se muestra que los arquitectos diseñan hoy un edificio nuevo por 72.900 euros mientras que hace un año se alcanzaba una media de 95.200 euros por proyecto. La rehabilitación media alcanza los 65.700 euros este año mientras que en 2016 era de poco más de 85.000.

Entre enero y septiembre se presentaron ante el Colegio de Arquitectos de Burgos proyectos para la construcción de 925 inmuebles de los que el 62,7% eran de nueva construcción. En este ámbito se han presentado diseños para la edificación de 580 inmuebles con una inversión de 42,3 millones de euros. Hace un año se construían menos inmuebles nuevos, 569, pero se llevaba una mayor inversión 54,2 millones de euros.

En lo que se refiere a vivienda ha bajado ligeramente el número de unidades. Entre enero y septiembre se alcanzaron las 472 frente a las 477 del año pasado. La inversión en edificación residencial ha sido de 35,1 millones de euros frente a los 37,7 millones de 2016. El incremento en la nueva construcción llega de la mano de edificios no residenciales. Entre enero y septiembre se han presentado proyectos para 108 inmuebles frente a los 92 del año pasado. Estos son más económicos puesto que la inversión este año es de 7,2 millones frente a los 16,5 millones de 2016.

La rehabilitación por su parte no pierde fuelle. Sigue rozando el 40% del total de los proyectos presentados a pesar del repunte que ha experimentado la obra nueva. De esta manera se ha presentado proyecto para 345 intervenciones de las que 129 era en viviendas y 216 en edificios no residenciales. Aunque son más las que se llevan a cabo ya que sólo se realiza en las intervenciones más importantes con lo que hay más actuaciones que las que se registran en el Colegio de Arquitectos. En cuanto a las inversiones que se mueven con estas intervenciones han sido en 2017 de 22,7 millones de euros frente a los 29,1 millones en 2016.

Si nos retenemos en el aspecto residencial cabe destacar que el sector se mantiene estable frente al mínimo registrado en 2013 con 214 viviendas visadas entre enero y septiembre. De esta manera se superan los 400 inmuebles en proyecto por segundo año consecutivo algo que no sucedía desde 2011 en el que se sumaron 610 viviendas visadas.

La situación no se reparte por igual en toda la provincia. De esta manera, en Burgos capital es donde más vivienda se han proyectado en lo que va de año. A pesar de eso la tendencia en la capital es a la baja. De esta manera en los tres trimestres del año se han presentado proyectos para construir 246 y el año pasado ya se habían visado diez más. A pesar de todo parece un buen número a juzgar por el hecho de que las vivienda diseñadas entre enero y septiembre ya son más que las registradas durante todo el ejercicio en la capital desde 2011.

En el alfoz de Burgos la situación también ha cambiado a mejor. Se han presentado proyectos para 20 inmuebles lo que supone registrar la mejor cifra en el sector de la edificación resdencial en la zona desde 2011 y cinco más que en 2016. En Aranda la situación es mucho mejor. Hasta septiembre ya se han alcanzado las cifras del año pasado. En todo 2016 se visaron 68 viviendas mientras que este ejercicio hasta septiembre ya se han presentado 66. El lado negativo del sigue estando de la mano de Miranda de Ebro. En todo el año se han visado tres viviendas. Los proyectos duermen el sueño de los justos en esta zona donde se han pasado tres trimestres sin proyectar nada como sucedió en 2010 y 2013.