Los casos de menores que abusan del alcohol son cada vez más frecuentes y, en algunas circunstancias, llaman especialmente la atención aquellos en los que están implicados chavales de 12 o 13 años. Esta vez se ha quedado en un gran susto, pero el caso es que durante la madrugada de ayer los servicios de urgencias tuvieron que atender a dos chicas menores, de 13 años, tras sufrir sendas intoxicaciones etílicas graves.



Las dos tuvieron que ser trasladadas en ambulancia al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) tras sufrir un coma etílico. En los dos casos fueron ingresadas en el servicio de Urgencias donde, tras ser atendidas, fueron dadas de alta desde el propio servicio. Los servicios de urgencias también tuvieron que atender a una joven de 19 años tras haber sufrido un coma etílico, por el que tuvo que se trasladada al HUBU. El caso de estas dos menores recuerda otras intoxicaciones etílicas graves que acabaron en muerte, como el de la menor de 12 años que falleció el pasado mes de noviembre tras haber ingerido alcohol durante un botellón en San Martín de la Vega (Madrid).



En este sentido, se ha intensificado la labor preventiva para controlar el consumo de alcohol en la calle entre menores. El pasado año, la Policía Local realizó 786 controles, un 21%. No obstante, la práctica del botellón es constante los fines de semana, especialmente en zonas como el casco histórico. De hecho, la asociación de vecinosCasco Histórico alertaba de este fenómeno a finales del pasado año. Y recordaba que una menor de edad había sido trasladada al hospital con un coma etílico.



La madrugada de sábado al domingo fue una jornada con bastante actividad por parte de los servicios sanitarios de urgencia a causa de avisos por abuso del consumo de alcohol. En la mayoría de los casos estas intoxicaciones etílicas coincidieron con las fiestas de Las Candelas que se celebran en el barrio de Gamonal. De hecho, la imagen que acompaña esta información es del estado de la plaza Nueva, en el Pueblo Antiguo de Gamonal, tras la celebración del botellón de la noche anterior.



El primero de los avisos que recibió el 112 fue a las 1.50 horas, en la calle Arzobispo de Castro.Pasadas las 3.00 horas, un nuevo aviso alertaba de otra intoxicación etílica en la plaza de San Bruno, y una hora después, en torno a las 4.00, de nuevo era necesario movilizar a los servicios sanitarios en la Barriada Inmaculada. Y a las 6.30 horas era de nuevo necesaria la presencia de una ambulancia en el entorno de las Torres de Gamonal para atender a una persona ebria.



Vandalismo

Las noches etílicas no solo tienen consecuencias sobre las personas, También suelen tenerlas sobre las cosas. En este caso, el parque de la Quinta, y más en concreto el tramo en el que se está llevando una remodelación del entorno, con la tala de árboles y la previsión de plantar 300 nuevos árboles y cerca de 70 arbustos. Los actos de vandalismo comenzaron la noche del pasado viernes, cuando los vándalos intentaron quemar la caseta de estas obras, en la calle Cartuja. El aviso de un ciudadano hizo que no consiguieran su objetivo. El vandalismo regresó al mismo escenario, esta vez con un intento de prender fuego a unos troncos apilados en el paseo botánico del parque de la Quinta. La rápida intervención de la Policía Local y los bomberos impidió que el fuego fuera a más.



La jornada contó con una intervención, cuando menos, curiosa. Un joven de 23 años era detenido poco antes de las 10.00 horas tras sorprendido defecando en el paseo de la Audiencia. Al ser identificado arremetió contra los agentes.