Dudas al equiparar el personal de Parkmusa con un laboral municipal

El Ayuntamiento debe decidir si abona a cinco trabajadores de la antigua Parkmusa y de la actual Promoción para el Desarrollo de Burgos 23.800 euros anuales más a sumar a sus nóminas al equiparar sus puestos de trabajo al nivel 22 del grupo ‘B’ de un trabajador laboral de la administración local.



Fue una Inspección de Trabajo la que detectó que no se estaba retribuyendo correctamente algunos conceptos salariales a estos empleados y, por tanto, tampoco en cuanto a las cotizaciones a la Seguridad Social. El informe de Trabajo se dio a conocer el pasado octubre en una reunión de la sociedad de promoción y, por ahora, no está clara la decisión que se va a tomar.



Desde el grupo municipal socialista, Daniel de la Rosa, expresa sus dudas con respecto a esa equiparación con un laboral del grupo ‘B’ para los cinco trabajadores ya que en algunos casos representarían aumentos de sueldo muy considerables tanto como 18.500 euros más para un salario de 25.000 euros brutos anuales. Cada uno de los empleados tiene una situación distinta con respecto a la cantidad que se reclama, así hay dos con 150 euros anuales, dos más con 2.500 euros anuales y el quinto con esos 18.500 euros anuales. Actualmente, las funciones que ejercen son de coordinador de seguridad, coordinador de operaciones, técnico de recepción de obra, asistente oficial y comercial.



De la Rosa explica que los miembros del consejo de administración se encontraron con un informe de una gestoría administrativa privada (Afide) que supone que debió solicitar el presidente de la sociedad, es decir el alcalde, Javier Lacalle, a partir de la comunicación de Trabajo. Pues bien esa documentación, que no pidió ningún otro grupo político representado en la sociedad, establece que los empleados deben cobrar esas retribuciones, pero el concejal socialista recuerda que sería «un informe de parte». En este sentido, se pidió asesoramiento al secretario y al interventor. El primero se pronunció a favor, mientras que el segundo tendría dudas y es por ello que está redactando un informe que es posible que se conozca esta mañana, coincidiendo con que se celebra consejo de administración.



El portavoz socialista señala que el interventor estará estudiando dudas como si es de justicia que perfiles de una empresa pública municipal puedan equipararse con un grupo B del Ayuntamiento. En esta situación, se encontraría el puesto de comercial del Fórum que de atenderse esta petición alcanzaría un sueldo de unos 43.500 euros anuales. Se da la circunstancia de que el puesto de director de la oficina de congresos, con mayor responsabilidad, salió a concurso por 30.000 euros brutos anuales y el de director gerente de la sociedad, cuyo proceso de selección no ha concluido a pesar de que se convocó en agosto, es de 50.000 euros brutos anuales.



El concejal socialista expone sus «dudas razonables» en esta equiparación y esperará a conocer el detalle del informe de Intervención para pronunciarse. Aun así recuerda que esta mañana, en la reunión de la sociedad, igual no se puede tomar una decisión en cuanto que el documento no estaba con la antelación necesaria a disposición de los grupos municipales.



De la Rosa recuerda que la reclamación de los trabajadores tiene su encaje en una decisión que tomó el consejo de administración de Parkmusa el 7 de octubre de 2010, cuando solo participaba el Partido Popular en la sociedad pública. En aquel consejo se decidió equiparar a los trabajadores de esta entidad con los laborales del Ayuntamiento.



A la cuestión salarial de estos trabajadores que saldría de las arcas municipales hay que sumar las cotizaciones a la Seguridad Social que habría que corregir y, por tanto, abonar a la administración competente.