Dura lex sed lex

En el día de ayer se constituía la Comisión ad hoc para la aprobación de los trámites del 155,

en la que se han fusionado las Comisiones de Comunidades Autónomas y la de Constitucional,

al querer subrayar por un lado ese carácter territorial del Senado y sin olvidar el matiz

constitucional, al intentar la independencia quebrar la esencia de nuestra Constitución: la

unidad y la indisolubilidad del Estado.



Por qué, dígame una cosa, querido lector ¿A usted le parecería razonable que un Estado

llevara implícito o explícito dentro de sus normas la posibilidad de autodestruirse, o de

desmembrarse? La respuesta es tan obvia que no necesita de más explicación.

Ayer se fijó en el Senado cuál sería el calendario de todo este proceso, que comenzará con la

reunión este jueves de un pequeño grupo de esa Comisión, que debatirá y elaborará un

informe con las medidas que ya conocemos y que será luego sometido a aprobación de la

propia Comisión y después, el viernes, del Pleno. En total, cada Grupo Político dispondrá de al

menos de treinta minutos para exponer su posición.



Las novedades de ayer estuvieron en la invitación que se traslada al Molt Honorable para que

acuda a la que también es su casa, como Presidente Autonómico que es, y reconduzca toda

esta locura, volviendo a traer a los cauces legales sus peticiones. Ello daría lugar a un debate

entre la Generalitat y el Gobierno central en el que no habría votación final, pero que podría

constituir un primer paso para encauzar este sinsentido que se traen los independentistas

desde hace tiempo. Ojalá! De momento, lo que ha hecho es comunicar al Senado que no le

vienen muy bien las fechas, debe ser que tiene otras cosas más importantes que hacer, y el

Senado le ha contestado que una cosa es intentar darle todas las facilidades para que pueda

venir a comparecer, y otra muy distinta someterse a otro capricho del Presidente, que

mire…no!

Por otro lado, ayer también conocimos algo que resulta muy curioso, y es cómo los

independentistas con una mano vulneran la legalidad vigente aprobando leyes como la del

referéndum y la de transitoriedad, y por otro acuden a las instituciones consagradas en

nuestro sistema legal (al Tribunal Constitucional y al Supremo) para defenderse de lo que

consideran un abuso por parte del Gobierno.



No quiero terminar el repaso al día de ayer sin hacer referencia a que se ha dado la instrucción

interna a los funcionarios de la Generalitat que tendrán que recuperar las horas de la huelga

del día 3 de octubre, cuando los cabecillas políticos de toda esta mascarada se apresuraron a

decir que esos días los cobrarían y no tendrían que recuperarles, ¿cuántas muestras más

necesitan de que les están tomando el pelo?



Dura lex, sed lex! Por dura que sea la ley, siempre hay que aplicarla, porque es Ley.

Es lo que hay.

Por CRISTINA AYALA, senadora PP por Burgos