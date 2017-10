Ecologistas en Acción reclama diálogo al Ayuntamiento sobre la política medioambiental

Ecologistas en Acción, integrantes de la plataforma por la conservación del Patrimonio Natural de Burgos, ha lanzado una carta abierta a la concejal de Medio Ambiente, Carolina Blasco, para que cumpla sus funciones en la protección de las zonas verdes de Burgos. «Cada vez tenemos menos árboles, están más dañados y no se reponen en condiciones», indica el texto que han compartido a través de las redes sociales.

La misiva se personaliza en Blasco, pero indican que sus antecesores tampoco han llevado una buena política medioambiental en el casco urbano, donde apenas se han visto intervenciones en grandes parques de la ciudad, olvidando otras zonas verdes de igual importancia. Desde Ecologistas en Acción realizan un llamamiento para que sea la sección de Medio Ambiente, con los medios adecuados, la que vele por las zonas verdes en lugar de encomendar las obras de renovación y conservación al área de Vías y Obras del Ayuntamiento.

La crítica en esta «carta abierta» hace referencia al proyecto para remodelar el parque de la Cruz Roja y acusan a la edil de haber mentido. «No es cierto que hubiera unanimidad como has dicho en la comisión de arbolado sobre el proyecto de Cruz Roja, y lo sabes. Como también sabes que no se puede convocar una reunión de un día para otro con un proyecto ya licitado y llarmarlo participación. También has dicho que existen informes técnicos que refrendan la necesidad de talar hasta 60 ejemplares, los hemos pedido y no están en el expediente, creemos que es porque no existen», precisan.

Ecologistas en Acción reclama más participación y piden «diálogo» para ver posibles soluciones incluso cuando se habla de talas por problemas de seguridad. «Hay otras posibilidades que también nos permitirían salvaguardar nuestro patrimonio natural». Llaman la atención sobre la necesidad de redactar un plan de arbolado.