La economía burgalesa avanza por encima de la media regional

burgos

La economía burgalesa firmaba un buen año 2016. La nota global, pese al ‘frenazo’ de la tendencia positiva en los últimos meses del ejercicio, derivada de la comparación de los datos con los registrados en idénticos periodos de 2015 no deja lugar a dudas. Así se desprende del análisis del Observatorio Económico de Castilla y León, que, además, ubica a la provincia a la cabeza del despegue territorial puesto que es la que supera con más holgura el promedio que ha tenido la evolución del resto de la Comunidad.

En concreto analiza hasta 40 indicadores. Burgos supera el examen en 29 de ellos, aquellos en los que el dato es mejor o igual al del conjunto de Castilla y León, y destaca especialmente, siempre en la comparativa interanual al cierre del año, en áreas como los movimientos del mercado laboral, con un descenso de la tasa de paro del 40,9%, el más abultado de toda la Comunidad, la creación de empresas, la matriculación de vehículos o la actividad turística.

Así, la provincia encabeza la clasificación elaborada por el citado organismo profesional, seguida por Segovia, con 24 variables mejores o iguales a la media regional, León y Zamora, con 20 cada una, y Valladolid, con 19.

La comparativa trimestral o mensual, sin embargo, no depara un puesto tan señalado para Burgos, que cae a la quinta posición. En este caso los indicadores a enfrentar se reducen a 30 -pues no todos puede conocerse con la misma periodicidad- y, del total, la economía burgalesa ‘aprueba’ en 14, superada por los 20 de Ávila, los 19 de Salamanca, los 17 de Segovia y los 15 de León.

El extenso informe elaborado por el Colegio de Economistas de Valladolid dedica catorce páginas a analizar la evolución de la provincia. Inicia su repaso por la inflación para detallar que «el cambio de tendencia es similar al de la Comunidad y al del conjunto de España, con ascensos del 0,8%, 0,6% y 1,6%, respectivamente, en los tres meses del cuarto trimestre». También refleja un aumento respecto al mismo plazo del año anterior de 1,6 puntos, idéntico a la media regional.

POBLACIÓN

Envejecimiento

Respecto a la población, el documento señala que Burgos es la segunda provincia de Castilla y León que menos habitantes perdió en el último año, con un descenso del 0,83%, hasta los 360.995. Solo Valladolid, con una disminución del 0,50% ‘mejora’ esta variable. «Del total de la población, el 22,72% tiene más de 65 años, lo que supone un alto nivel de envejecimiento aunque casi dos puntos por debajo que la cifra regional», añade. Indica también que la provincia tiene más población extranjera, un 7,11% del total, que la media pese al descenso progresivo y cae también el número de habitantes con menos de cuatro años, que representan el 4,09%.

El capítulo dedicado al mercado laboral burgalés destaca que la tasa de actividad se situó en el cuatro trimestre de 2016 en el 59,21%, un 1,9% menos que en el anterior y un 1,11% más que entre octubre y diciembre de 2015. La tasa de paro, del 10,47%, rebaja en cinco puntos la de Castilla y León, aunque haya crecido respecto al tercer trimestre. El Observatorio Económico subraya también que la mayor parte de personas ocupadas en Burgos corresponde al sector servicios, un 64%, y la industria, un 24%, lo que supone un peso muy superior al que este ámbito en concreto tiene en la región. Además, se añade que el sector en el que más se ha recortado el paro en el último año es en el de la construcción.

Por otra parte, en cuanto a afiliación a la Seguridad Social, el número total crecía en un año un 2,2% pese a bajar en diciembre un 1,3% respecto a noviembre. De los 140.978 afiliados 28.288 son autónomos, lo que supone un 20,07% del total, dato «inferior en cerca de tres puntos al de la Comunidad».

MICROEMPRESAS

Auge del turismo

En relación a la creación de empresas, los expertos aprecian una consolidación de un cambio de tendencia iniciado el año anterior con un aumento de 280 respecto a 2015. «Hay un fuerte predominio de la microempresa, con el 92% con menos de 5 trabajadores. En el conjunto de las sociedades mercantiles, las de responsabilidad limitada representan el 28,4%», añade.

El auge en la venta de camiones y remolques experimentado en el cuarto trimestre de 2016 ‘dispara’ la cifra de matriculaciones y aúpa a la provincia como la que más incremento interanual registró.

Sobra ahondar en los positivos datos de turismo, ámbito en el que la provincia se revela líder tanto en aumento de establecimientos y plazas como en viajeros en alojamientos rurales, ocupando el segundo puesto tras Ávila en el incremento total de visitantes y estancia media. El documento, además, llama la atención sobre el importante número de viajeros extranjeros.

COMERCIO EXTERIOR

Evolución variable

El comercio exterior, sin embargo, brinda una de cal y una de arena. Y es que, tal y como se ha señalado en anteriores ocasiones, el citado estudio recoge el descenso de las exportaciones en el cuarto trimestre del año, al situarse en los 873 millones, un 4,66% menos que en 2015 pese a subir respecto al trimestre anterior casi un 6%. Las importaciones, sin embargo, «aumentan fuertemente en tasa interanual, más de un 20%, y también respecto a julio, agosto y septiembre, alcanzando los 736 millones», precisa.

FINANZAS

Créditos a la baja

El análisis del sector financiero arroja que los depósitos caían en un año un 2,34% y el crédito «experimenta un leve repunte trimestral pero un descenso anual, hasta los 8.629 millones». La caída es mayor en el caso de las administraciones públicas. Además, desciende el número de hipotecas constituidas en diciembre tanto respecto a meses anteriores como al año anterior. El importe medio apenas crece un 1,5% respecto al año pasado en las mismas fechas.