La edificación residencial empieza a remontar

La edificación residencial ha iniciado el año con fuerza. Trata de ganar cierto terreno tras el erial en el que se había transformado la construcción de nuevas viviendas. Al menos esta recuperación se ve sobre el papel, en el número de proyectos presentados y visados por el Colegio de Arquitectos de Burgos y también en los cauces de tramitación urbanística de las administraciones locales.

De esta manera el Observatorio de la Vivienda de la entidad colegial ha visado en toda la provincia entre enero y marzo de este año un total de 155 viviendas. Ninguna de ellas de protección oficial. Este dato supone retroceder al número de visados de hace seis años y registrar un incremento interanual del 84% en lo que se refiere a viviendas de obra nueva. Todo este volumen de trabajo detraerá inversiones por valor de 12 millones de euros que es casi el doble de la inversión generada el pasado ejercicio, 7,2 millones de euros.

Los arquitectos ven este subidón de cifras, especialmente en la capital, con optimismo moderano. «Ha habido una mejoría que incluso a nosotros nos ha sorprendido pero seguimos por debajo de lo normal y arrastramos muchos años de escasez», señala el presidente del Colegio de Arquitectos de Burgos, Javier Achirica.

La rehabilitación también toma impulso en el ámbito residencial. De esta manera Se han registrado 47 proyectos en viviendas ya existentes lo que supone doblar los inmuebles rehabilitados hace un año en el que se proyectaron reformas de 26 viviendas. Los prespuestos en los que se mueve la rehabilitación son menores a juzgar por la poca diferencia de valor de las actuaciones. El primer trimestre del año pasado se alcanzaron con las 26 reformas presentadas 1,7 millones de euros. En el trimestre que acaba de finalizar se calculan trabajos por valor de 1,9 millones de euros. «La rehabilitación con lo que tiene que ver del cumplimiento de la Inspección Técnica de Edificios y la mejora de la eficiencia energética genera proyectos interesantes y de cierta envergadura porque además es necesario, el parque inmobiliario adquiere antigüedad y es necesario conservarlo», explica Achirica.

El principal incremento se ha experimentado sobre la edificación residencial pero las intervenciones en otro tipo de edificios (naves, locales y oficinas) no se ha reducido en lo que es nueva edificación aunque sí hay cierto retraimiento en lo que se refiere a rehabilitación. De esta manera se han doblado el número de nuevos edificios no residenciales que han pasado de 27 en el primer trimestre del año pasado a los 40 registrados en el mismo periodo del presente ejercicio. Pero las intervenciones que se realizan son más pequeñas puesto que el presupuesto destinado cae casi la mitad al pasar de 4,2 millones de euros el año pasado a los 2.3 millones que se prevé que movilicen las nuevas construcciones este año.

El único indicador del observatorio que baja en la comparativa interanual es el de rehabilitación de locales no residenciales. Se ha pasado de actuar en 74 edificios el año pasado a 55 en el primer trimestre de este año. La inversión ha caído también al pasar de 6,7 millones de euros en el primer trimestre del año pasado a los 4,2 que se han movilizado durante el presente ejercicio. Aún así la cuenta de la edificación residencial sobre el papel crece un 40,7% en número de actuaciones, 297, y un aumento del 3% respecto a la inversión que se prevé movilice 20,4 millones de euros en toda la provincia.