Los cambios en la demarcación regional del Colegio de Arquitectos, Coacyle, han llevado a Javier Achirica a estar al frente del burgalés. Una situación que es de continuidad. «Al ser Tesorero se acordó que fuera yo quien sustituyera a Carlos Miranda pero todo seguirá de manera muy similar hasta que se convoquen nuevas elecciones para mayo», señala el presidente del Colegio de Arquitectos de Burgos, Coabu, Javier Achirica.



Mientras tanto miran con optimismo «moderado» como el sector empieza a tomar aire en los visados de nueva planta. El reto está ahora en la rehabilitación. Por ello la formación que se ofrece a los colegiados está indicada a cuestiones como certificación energética del edificio, cuestiones de seguridad y de la planificación de proyectos con tecnología BIM.



El ámbito de la rehabilitación de comunidades es el qué más ha crecido. Desde el Colegio impulsan y recomiendan la figura del técnico de cabecera que «en el transcurso de los años sepa el estado del edificio para que se recoja toda la vida del inmueble y su conservación sea la más correcta, se adecuen a los cambios normativos o establezca los criterios económicos de la obra», sentencia Achirica.



Destaca la estabilidad que ha alcanzado la entidad colegial tras los problemas del pasado. «La institución ya está en una situación desahogada después de venta de parte del edificio y el expediente de regulación de empleo creo que tenemos estabilidad». Reconoce que el edificio de la Avenida de la Paz se concibió en otros tiempos y que hoy con mucho menos espacio es suficiente. No solo por que haya menos actividad que en el pasado, sino por la tramitación vía on line. «El visado telemático es una herramienta muy útil que no requiere la presencia de los documentos y del arquitecto en el colegio; la normativa también se puede acceder a ella de forma on line y la presencia en el colegio es mucho menor», reflexiona Achirica.



Quedadas

De ahí que se plantee desde la institución poner en marcha una serie de reuniones informales, al tipo de ‘quedadas’ como se ha hecho en Segovia para recuperar el contacto directo entre los colegiados. «Casi no nos vemos y sería una buena herramienta para vernos las caras y para que los colegiados vengan a hablar de temas de actualidad, tratar también con los colegiados más jóvenes como una forma de recuperar el contacto de antes y motivar a los que empiezan», señala.