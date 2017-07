BURGOS

Desde hace algunas semanas los carteles de descuentos o incluso ya rebajas cuelgan de algunas de las grandes cadenas nacionales que están presentes enBurgos. H&M, Sfera, Decathlon, Cortefiel o Women Secret. Desde hoy se sumarán el grupo Inditex (Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho, Zara Home y Lefties) y El Corte Inglés. De esta manera los dos grandes puntales de la distribución comercial de ropa y complementos se suman al adelanto del periodo de rebajas de verano. Algo que también sucede en el comercio tradicional burgalés. En ambos casos ‘abandonar’ su defensa del periodo temporal habitual de descuentos se justifica por el ‘efecto calendario’.

Para las grandes firmas la coincidencia del 1 de julio en sábado adelanta el periodo de vacaciones de muchos españoles. En el caso de Burgos, además, añaden la coincidencia del festivo ayer jueves. «Hay mucha gente que se ha puesto ya porque como San Pedro y el inicio de vacaciones hay solo dos días lo han visto mejor al final es una fecha simbólica que tiene más que ver con el final de temporada para aligerar stocks y por dos días estamos en este punto», señala el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, Raúl Martínez.

Por ello, tal y como insiste el vicepresidente de la Federación de Empresarios del Comercio (FEC),Julián Vesga, «son varias las veces que a nivel local pero también nacional hemos alzado la voz en contra de la liberalización de las rebajas, no hacemos más que confundir al consumidor». De ahí que las dos asociaciones comerciales defiendan el periodo tradicional o lo más próximo a él puesto que en esta ocasión ha sido el calendario quien ha modificado unas fechas que «mantienen el espíritu tradicional del calendario, a final de temporada».

En cuanto a los fuertes descuentos «vienen marcados por cada compañero», señala Vesga quien pone el foco en las grandes reducción del precio de algunas firmas que no son tales. «Hay cierta tendencia en la distribución a gran escala de señalar descuentos hasta el 70% y luego en el interior van al 20», señala. Una publicidad quasi engañosa que califican en el mismo nivel que «los descuentos a inicio de temporada no parecen lógicos», destaca Martínez para quien «la fuerza del porcentaje de descuento se marcará en función del stock que tengas acumulado, si tienes mucho serás más agresivo».

En lo que coinciden ambos representantes comerciales es en el final de curso «tan bueno» que ha tenido el comportamiento del consumidor. De ahí que el actual periodo de rebajas se afronte con«buenas perspectivas y con mucho optimismo». Señalan que el buen tiempo en las semanas pasadas ha acelerado el interés de compra. «Parece que el comprador se ha animado, no sé si por el buen tiempo o por qué, y se han hecho buenos números en un año que en la primera parte se había comportado muy plano», analiza Vesga.

El gasto medio que Ofertia.com cree que cada castellano y leonés destinará a las rebajas asciende a 138.8 euros por consumidor. Esto supone unos diez euros medios que la media nacional pero refleja un aumento del interés de compra en rebajas en las que caerá más del 80% de los consumidores.

El aumento de actividad en las tiendas genera, además, más empleo. Según la empresa de contratación temporal Adecco el periodo de rebajas generará 940 puestos de trabajo en Burgos para el sector comercial.Esto supone un 7% más de empleos que promoverá el sector convirtiendo así a la provincia en la que más sube en contratación de la región en las rebajas de verano.

