«El Cid hubiera manejado muy bien las redes sociales y los medios de comunicación»

Pregunta- ¡Albricias, Alberto Luque!

Respuesta- Albricias sean dadas.

P.- «Nos echan del reino, pero volveremos a Castilla con gran honor». ¿De qué boca saldrían estas palabras en la actualidad?

R.- Lo normal es pensar en toda la gente que se tiene que marchar fuera de España a trabajar. Para muchos de esos jóvenes es una gran oportunidad porque vivimos en un mundo globalizado, pero si la gente con capacidad, con ilusión e iniciativa se va fuera y ya no regresa es una gran pobreza para todos los que nos quedamos.

P.- ¿Y de quién dirían: ‘¡Dios, qué buen vasallo si tuviera buen señor!’?

R.- Hay muy buenos vasallos y, generalmente, es la gente que no sale en televisión, que hace bien su trabajo día a día, que realiza actos de generosidad con los demás.

P.- ¿Quién a buen señor sirve, buen galardón alcanza siempre?

R.- No necesariamente, nos han enseñado que todo acto justo tiene siempre una recompensa y no es así.

P.- ¿Cómo se gana honra y se crece en honor en el siglo XXI.

R.- El concepto de honra en el siglo XXI se ha devaluado mucho. Ha sido sustituida por la fama y no tiene nada que ver. No me importa como deba conseguirse.

P.- En la época de las nuevas tecnologías. ¿Qué papel hubiera tenido Álvar Fáñez como correveidile entre el Cid y el rey Alfonso?

R.- Álvar Fáñez es un personaje fascinante y poco conocido, como el mismo Alfonso VI. No creo que el papel real de Álvar Fáñez fuera el de un correveidile.

P.- ¿Quién era?

R.- Álvar Fáñez como personaje histórico es un caballero de la época, fiel a su señor, Alfonso VI, muy valiente y también un organizador de territorios, y el literario es uno de los menos interesantes porque es el menos humano, es un arquetipo muy bien definido, como el Lancelot del rey Arturo, no tiene fisuras, siempre hace lo que se espera de él.

P.- ¿El Cantar de Mío Cid ayuda o desayuda a conocer al Cid histórico?

R.- El Cantar es una obra de ficción. Ha aportado algunos datos al Cid histórico, pero no es la fuente para conocerlo.

P.- ¿Qué puede reprochar el Cid histórico al legendario y viceversa?

R.- Nada. Son dos personajes completamente distintos. A mí lo que más me gusta del Cid es lo que no sabemos, que da lugar a tantas elucubraciones y libros. Y respecto al Cantar, me llama mucho la atención quién lo escribió, transcribió o copió y por qué. Al final, a día de hoy, si conocemos al Cid histórico es porque hay una obra literaria que lo sustenta detrás. Y tengo la impresión de que fue el propio Cid quien trató de generar su propia leyenda, no a través del Cantar, que es muy posterior. Actualmente hubiera manejado muy bien las redes sociales y los medios de comunicación.

P.- ¿La realidad supera la ficción?

R.- Siempre. La ficción solo es un remedo de la realidad, esta siempre es mucho más potente.

P.- ¿Qué le gustaría que contuviera esa parte aún en penumbra?

R.- Me interesaría mucho poder meterme en su forma de pensar: qué opinaba sobre la religión, el Islam, Alfonso VI... Es muy difícil porque juzgamos siempre desde nuestra perspectiva y no tiene nada que ver.

P.- ¿Qué hubiera sido del que en buena hora nació si llega a ser alumbrado en una mala?

R.- Nadie lo conocería. Es increíble que en una época en la que el que nacía príncipe moría rey salvo que un hermano suyo interfiriera clavándolo una daga en la espalda o el plebeyo fallecía plebeyo, un personaje que nació para ser un noble terminase como príncipe de Valencia. Fue un tipo que rompió el destino que socialmente le había tocado en suerte.

P.- ¿Fue un rebelde con causa?

R.- Su causa fue la suya propia y la de su familia.

P.- ¿Es doña Jimena la gran mujer que se esconde detrás de todo gran hombre?

R.- No podemos saberlo. Lo poco que se conoce de doña Jimena es de la época en la que una vez muerto el Cid ella debe defender la ciudad de Valencia y se habla de una mujer muy aguerrida, estadista y valiente.

P.- ¿Se merece el Cid el vilipendio que ha sufrido?

R.- Yo no lo llamaría vilipendio. Cuando la gente habla del Cid no lo hace del histórico, sino del mito y ahí caben todas las caras: la del caballero fiel a su señor y la del mercenario sin escrúpulos. Pero ninguno de ellos es real, es una concepción intelectual. La conclusión positiva es que todo el mundo tiene una idea del Cid, positiva o negativa. Y vender así un producto como una ruta es más fácil.

P.- ¿Y cuál es la etiqueta que mejor le va al histórico?

R.- Un señor de la guerra y un brillantísimo diplomático.

P.- ¿Cuál es la batalla que sigue ganando después de muerto?

R.- Su nombre. Ni él podía sospechar que casi 900 años después de su muerte se siga hablando de él. A veces me imagino que viene y ve las estatuas, los nombres de las calles... Sería un sorpresón.

P.- Si el Cid fuera un personaje del siglo XXI sería...

R.- Un empresario bastante controvertido, muy relacionado con el comercio de las materias primas y con los países de Oriente Medio.

P.- ¿Qué lugar del Camino del Cid es el bello desconocido?

R.- Los viajes no son lugares o recursos, sino sensaciones, experiencias personales que tienes con gente que te encuentras. Es lo que nos nutre como viajeros.

P.- Las mejores mesnadas con las que ha hecho la ruta han sido...

R.- He viajado y me he encontrado por el Camino del Cid con tanta gente que sería injusto nombrar a alguien. Y, sin duda, la primera mesnada son las ocho diputaciones, que apostaron por un proyecto que cualquier otra institución hubiera desechado y el apoyo ha sido siempre total. Eso es oro puro.

P.- ¿Es una batalla ganada?

R.- No, no, esto es un día a día.

P.- ¿El gerente del Consorcio la goza más en yermo o en poblado?

R.- Buena parte de los caminos de los pueblos por los que pasamos son despoblados. Es nuestra Castilla y parte de Aragón y de Castilla La Mancha. Yo adoro entrar en un pueblo. Mi sensación es volver a un sitio del que nunca deberías haber salido.

P.- ¿Cómo es el rostro del fantasma de la despoblación?

R.- Terrible. La despoblación en el interior de España es un problema muy grave y es un error pensar que solo afecta a la gente que vive allí.

P.- ¿Cuáles son los mejores cantares que le han sacado al Cid?

R.- El mejor es el Cantar de Mío Cid, claramente, equiparable a cualquier gran iglesia románica u otro monumento tangible. Está construido con palabras, se mantiene mucho mejor y es accesible desde cualquier parte del mundo. Ese es el gran poder de la literatura. Es potentísimo. Si hablamos del Cid es porque alguien escribió una obra a finales del siglo XII. El ejemplo también está en la Pamplona de Hemingway o el Dublín de Joyce.

P.- El mejor viaje que ha vivido con un libro en las manos fue...

R.- Leer es viajar y lo he hecho muchísimo con un libro en la mano. Acabo de estar en Holanda y, allí, Michel Faber me ha llevado a Escocia con Bajo la piel.

P.- Si Charlton Heston y Sofía Loren interpretaron a Rodrigo Díaz de Vivar y doña Jimena en los sesenta, ahora lo harían...

R.- Sería un remake muy crepuscular, protagonizado por un Cid a punto de morir, y en ese papel veo a Daniel Day-Lewis o Viggo Mortensen. Siempre le vemos como un tipo moreno con barbas, pero igual era rubio con ojos azules.

P.- ¿A qué compositor encarga la banda sonora?

R.- ¡Eso es una caña! Los que me interesan ya están muertos.

P.- ¡Los resucitamos!

R.- Viendo los paisajes por los que se desarrolla su vida resucitaría a Varèse. Fascinante.