Hace dos años fue desplazado de la coordinadora que creó en Burgos la estructura de lo que hoy es el partido Ciudadanos. Uno de los impulsores del partido que, transcurrido este tiempo, cree que es el momento de hacer un repaso a la trayectoria de la formación, especialmente marcada por la fallida moción de censura auspiciada por la formación que hoy lidera en Burgos Gloria Bañeres, a quien culpa, junto a Jesús Ortego, de haber llevado al partido a lo que considera un callejón sin salida.



Pregunta.-¿Qué valoración se puede hacer de esa trayectoria, sobre todo después de los últimos acontecimientos en torno a la moción de censura en el Ayuntamiento de Burgos?

Respuesta.-La valoración incluye un marco nacional, que no es muy distinto del que hay en Burgos. Es decir, falta de dirección política y errores graves de estrategia. Y dejar el partido no en manos de Alberto Rivera [no le llama Albert] sino de José Manuel Villegas, que es el que realmente lleva el partido.Eso trasladado a Burgos nos da los graves errores estratégicos y las similitudes del funcionamiento de Burgos a escala regional y a escala nacional.



P.-¿Qué errores estratégicos se han cometido en estos dos años enCiudadanos de Burgos?

R.-Se puede resumir con un nombre propio: Silvia Álvarez de Eulate. Se la pretende meter en el tema del transfuguismo y no es eso. El tándem Jesús Ortego y Gloria Bañeres, que es el que dirige el partido en Burgos, por ese orden, a veces con mis amigos hablo de ‘Ortegoñeres’. Es el tándem que diseño el apartamiento de Silvia Álvarez de Eulate y un grupo que podría haber tenido cuatro concejales y que hubiera podido ser el motor activo de la política del PP en Burgos dejó de tener fuerza política por la decisión unilateral de este tándem. Y ese es un error que cualquiera que tenga un mínimo de información política o de sentido común no se puede hacer.



P.-Dejó sin casi capacidad de decisión a un partido que podía haber tenido más peso

R.-Lo dejó en nada. Ahora el único personaje que era de Burgos y más visible en Burgos, que era Silvia Álvarez de Eulate, no se le permitió formar parte del grupo. Por esa razón no puede haber transfuguismo. Un tránsfuga es cuando se va de A a B. Pero si tú no le dejas entrar en A, ella acude al secretario general del Ayuntamiento y le pregunta: Oiga, cuál es mi posición. Y el secretario general, aplicando el reglamento municipal, pues le dice que es una concejal no adscrita.



P.-La maniobra en la que se decide que Gloria Bañeres se presente como candidata a la Alcaldía, que se fraguó a un día del Pleno de investidura, ¿a qué cree que se debió?

R.-El tándem ‘Ortegoñeres’ está jugando por libre, pero con el beneplácito de Luis Fuentes [portavoz de Ciudadanos en las Cortes regionales]. Es el que ha sido coordinador territorial de Ciudadanos, pero está en una posición de debilidad muy grave, incluido en Salamanca. Las últimas reuniones de Ciudadanos en Salamanca no pasan de las 30 personas, lo mismo que pasa en Burgos. Es un número insignificante.



P.-¿Qué ocurre con Luis Fuentes?

R.-Que tiene los días contados. En Salamanca le ha salido un grano que se llama Pablo Yáñez. Salió elegido en las primarias de Ciudadanos como diputado nacional, en las segundas no salió y ahora es asesor del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso. Es un muchacho, lo digo por la edad porque tiene 29 años, con mucha influencia en el partido, donde la edad media es de 30 años, gente sin experiencia y con un sentido exaltado y sobredimensionado de su propio ego, empezando por Alberto Rivera y terminando por todos los demás. El único que se salva de esto es José Manuel Villegas. Y Pablo Yáñez ha trabajado el tema probablemente en relegar a Luis Fuentes como portavoz en las Cortes.

Si el escenario que dibujo se consuma, el 4 de febrero hay congreso de Ciudadanos y, estatutariamente, una vez que se celebre el congreso general, en el congreso extraordinario que se celebre dejan de ser representantes en las organizaciones provinciales. Cada vez que se habla del decálogo y de la fecha del 28 de febrero, lo primero que puede ser es que Bañeres deje de ser coordinadora. Actúa como portavoz del grupo municipal. Pero es la coordinadora política en Burgos. Y los temas de Villarcayo como de Burgos le atañen directamente. Ella como portavoz no puede presentar una moción de censura. No, reunida la junta directiva de la agrupación de Ciudadanos en Burgos se acuerda. Se están olvidando constantemente del partido. Tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento hablan los representantes de Ciudadanos casi a título individual. Las decisiones se tienen que plasmar en actas. De hecho, personas como Lorenzo Rodríguez han discrepado de la moción de censura. Está vinculado a José Ignacio Delgado, que tiene cuatro personas en la junta directiva. Es muy influyente. Que hable Lorenzo Rodríguez y que nadie se meta con él indica que el tándem Ortego Bañeres es muy débil, muy poco representantivo. Las decisiones las toman a título personal. Ortego es el gran animador de las estrategias y ve que puede pillar si van adelante. La equivocación de Ciudadanos en su estrategia ha propiciado una iniciativa que no era el momento ni tiene sentido. No se ha hecho con los cauces democráticos del partido.



P.-¿Por qué lo hace entonces?

R.-Ese pacto con PSOE e Imagina hubiera acabado con un segundo ‘Bañerazo’ si llega a concluirse. Si el PSOE e Imagina ven que Ciudadanos lo apoya, por mucho que diga que no iba a formar parte del Gobierno, el ego Bañeres es muy grande. Y esos son los mimbres con los que se intenta hacer un cesto político. Después de dos años y observarlo detenidamente estoy defraudado.



P.-¿Y está sorprendido?

R.-No. En absoluto. Podría esperar incluso más disparates a partir de ahora. Desde hace dos años ya no soy miembro de Ciudadanos. Fui apartado por silencio tácito. Emplacé al partido a que, en un plazo de 48 horas, me respondiera si podía presentarme en mi pueblo como alcalde. Dio la callada por respuesta, una táctica para ver si me iba. Como lo fue con Silvia Álvarez de Eulate. Pero pincharon en hueso, por ser una mujer con valor y carácter y con principios. Y así acabó. La ciudadanía tiene que reflexionar que votaron a Alberto Rivera como concejal al Ayuntamiento, no conocían las lista de Ciudadanos.