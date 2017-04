«El tópico de la España de pandereta me queda que ni pintado»

Pregunta- ¿A qué pasión da rienda suelta durante estos días?

Respuesta- Dentro de mí surgen sentimientos que no aparecen el resto del año. Me entrego a la pasión de la Pasión.

P.- Si santa solo es una semana al año, el resto...

R.- Dice el dicho ‘o todas casquivanas o todas santas’, si solo esta es santa, las demás...

P.- ¿A quién sirve el mayordomo de una cofradía?

R.- Absolutamente a todos los cofrades y también a la imagen.

P.- ¿Cómo se lleva con la soledad?

R.- Ufff. Soy una persona muy sola, así que me encuentro muy bien dentro de este mundo. Me siento identificado con la Soledad.

P.- ¿Qué pecado merece su indulto?

R.- Los pecados del alma, la tristeza, la melancolía..., se merecen todos los indultos.

P.- ¿Cuándo se ha sentido reo?

R.- Cuando han levantado falsos testimonios sobre mí, y ha habido unos cuantos.

P.- Y acarició la libertad...

R.- Constantemente, porque, en cierto modo, medio mundo habla del otro medio y no dejo que estas habladurías me puedan.

P.- ¿Perdonará que no se reconozca a la Semana Santa de Burgos como la primera en conceder el indulto al preso?

R.- No. Es algo nuestro, es historia, nos implica a todos, pero aquí somos muy fríos, la envidia está muy latente en nosotros y por envidias nunca se ha querido reconocer. De hecho se podía haber utilizado para conseguir la declaración de Interés Turístico Nacional y se pasó olímpicamente de ello, aunque finalmente conseguimos este título por el entorno que tenemos, aunque tampoco lo vendemos, porque mira que carteles tan simples hacemos. Así nos luce la Semana Santa.

P.- ¿Es su eterna espinita?

R.- Lucharé toda mi vida por que la Semana Santa de Burgos reconozca el valor del indulto de la Cofradía de la Soledad y por que los carteles representen cómo se viven estos días en la calle. ¿Por qué vendemos postalitas constantemente cuando lo que debemos promocionar es nuestra Semana Santa en la calle?

P.- ¿Cuándo tuvo que pedir esta medida de gracia Alfonso Díez?

R.- Cuando las cosas no van bien con tu pareja.

P.- ¿Y se la han concedido?

R.- Sí.



P.- ¿Son los burgaleses turistas en su Semana Santa?

R.- No, son muy activos. Quienes se quedan lo viven. La religiosidad que hay en Burgos no la encuentras en Andalucía. Aquí somos más del recogimiento, las iglesias se llenan, y eso es devoción personal, no solo ver la procesión en la calle.

P.- ¿Ha desvelado el gran misterio de la Soledad de María Santísima?

R.- Imposible, es un misterio.

P.- ¿A quién eleva sus plegarias?

R.- Yo rezo de los chapiteles para arriba y supongo que alguien me tiene que escuchar.

P.- ¿Cuáles son?

R.- Salud. Con la salud viene todo.

P.- ¿Cómo se llevan Santa Águeda y la Soledad? ¿Entre vírgenes se entienden mejor?

R.- Los temas divinos se entienden mejor que los profanos.

P.- ¿Con quién compartiría su última cena?

R.- Con mi pareja.

P.- ¡Qué romántico!

R.- ¿Dices? Al final es la persona que te entiende, que está a tu lado, que llora contigo cuando lloras y ríe cuando ríes... La familia está ahí, pero quien llena tu corazón y comparte tu día a día, esté donde esté, es a quien quieres tener en esa mesa.

P.- Su Judas personal tiene nombre de...

R.- Hombre.

P.- ¿El hábito hace al monje?

R.- En mi caso, sí.

P.- Explíquese.

R.- En la Cofradía de la Soledad llevamos el hábito de los caballeros de Santiago y yo siempre lucho por mis ideales, intento saber estar y también hay gente que dice que soy muy romántico, muy caballero...

P.- ¿Qué le gustaría hacer desde el anonimato de su capirote?

R.- Si hiciera algo escudándome en el capirote sería no dar la cara y a mí me gusta dar la cara siempre.

P.- ¿A qué suena una saeta en las calles de Castilla?

R.- Como etnógrafo diré que tienen mucho que ver porque el origen de estos cantos andaluces, tan extendidos en la Semana Santa, tienen su base en Castilla. Yo he recogido temas increíbles, recuerdo uno para el Viernes de Dolores, en el pueblo de Villafruela, que cantaban de antiguo todos los hombres y es una saeta, tal cual.

P.- ¿La banda sonora de su vida es más de tambores y cornetas o de dulzaina y caja?

R.- Es más de pandereta. Para mí es un instrumento increíble, lo he estudiado mucho, he trabajado sobre ella y me encanta tocarla. Además yo soy muy de pandereta. El tópico de la España de pandereta me queda que ni pintado (ríe).

P.- ¿Y a qué suena el silencio semanasantero?

R.- A mí me llena. Suena a devoción y a sentimiento.

P.- ¿Alfayate o sastre?

R.- Alfayate, que es el nombre antiguo de quien se dedicaba a lo mío y yo reproduzco prendas que tienen más de cien años, por lo que soy un alfayate.

P.- ¿Qué prenda se le ha resistido?

R.- Ninguna.

P.- ¿Hace cuánto que no le preguntan por la duquesa?

R.- Me lo preguntaron el otro día. ¡Una semana! (Ríe).

P.- ¿Dónde guarda la juventud un castellano viejo del 69?

R.- En el corazón y en la cabeza.

P.- ¿Como Libra cuándo libra?

R.- Nunca, nunca. Las 24 horas del día y de lunes a domingo siempre tengo cosas en la cabeza y en las manos (ríe).

P.- ¿Arrieros somos y en qué camino nos encontraremos?

R.- En el que nos lleve al otro lado. Me parece a mí que, seamos buenos o malos, al mismo sitio nos vamos a marchar todos.