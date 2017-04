«El trabajo que se genera sigue siendo insuficiente»

Está al frente del Colegio de Arquitectos de Burgos desde hace unos meses, tras el ascenso de Carlos Miranda a la demarcación regional. Javier Achirica, como tesorero, tomó las riendas de la institución que ha visto como ha registrado el mejor inicio de año desde hacía más de seis pero no se ha alcanzado la normalidad. No al menos para los 316 arquitectos colegiados en la provincia.

Pregunta.- Los visados de vivienda han registrado un gran inicio de año. ¿Es el principio del fin de la crisis en la construcción?

Respuesta.- Ha habido una franca mejoría que incluso nos ha sorprendido que haya subido tanto pero también es cierto que seguimos por debajo de lo que sería deseable y normal para una provincia como Burgos.

P.- ¿Qué sería normal?

R.- Bueno pues no me atrevería a poner una cifra concreta pero sí te digo que no serían las 7.000 que se llegaron a registrar en los años de la burbuja pero tampoco las 500 visadas en los años de escasez.

P.- ¿Se ha eliminado el stock de vivienda en la provincia?

R.- Sí que ha habido un stock pero el ritmo que se genera, aún con estar en una senda positiva, sigue siendo insuficiente. Se bajó muy rápido de la cúspide de la burbuja y el desplome nos ha costado digerirlo, hemos estado tan bajo mínimos que más caídas eran inasumibles. Ahora es verdad que estamos en una lenta, moderada pero constante recuperación. Pero también es cierto que nos movemos en números tan bajos que un gran proyecto te puede desequilibrar un trimestre. Habrá que esperar a ver cómo se comporta el resto del año para confirmar la recuperación.

P.- La rehabilitación sigue al alza al menos en el ámbito residencial. ¿Empieza a haber cultura del mantenimiento de las viviendas?

R.- Al tener que superar la Inspección Técnica de Edificios los inmuebles y apostar por cuestiones de eficiencia energética del edificio sí que se producen algunos proyectos de rehabilitación de gran envergadura. Pero es la normativa la que exige arreglos hay que tomar más conciencia de que el parque de viviendas adquiere antigüedad y hay que conservarlo.

P.- ¿Todas las rehabilitaciones presentan su proyecto al colegio?

R.- No tenemos conocimiento del 100% de las intervenciones, muchas no tienen director técnico o no se declaran y se escapan a nuestro control y al de la administración. Sería necesaria más inspección pero entiendo que todos tenemos nuestras limitaciones.

P.- Las intervenciones urbanas y la obra pública son otro lugar donde realizar intervenciones arquitectónicas pero ¿cómo lleva el colectivo la tramitación por fases de diseño y ejecución sin tener claras las partidas a futuro?

R.- Las administraciones tienen dos tipos de ofertas que pueden ser trabajos de mantenimiento o proyectos con mayor sentido arquitectónico como urbanización de plazas, en zonas sensibles. Éstos segundos proyectos se han reducido porque las administraciones también han sufrido la crisis pero lo que se presenta ahora son proyectos con plazos escasos y al final hay pocos candidatos que puedan concurrir porque, en ocasiones no hay tiempo suficiente para presentar algo interesante.

P.- Los proyectos financieramente sostenibles pasan por estas vicisitudes primero el concurso para elegir el diseño, la ejecución ya a posteriori. ¿Es a lo que se refiere?

R.- Las prisas nunca son buenas, quizás primero hay que pensar qué hacer y consensuar muy mucho con el entorno lo que se va a hacer. Una paralización es terrible porque todo el trabajo del papel se queda en nada.

P.- ¿Cuál sería la situación ideal del sector residencial?

R.- Lo deseable es alcanzar un equilibrio entre lo que el comprador necesita y lo que se le ofrece. Ahora mismo quien compra es exigente, sabe la vivienda que necesita y busca un precio acorde a la realidad que está comprando.

P.- ¿Seguirá mucho tiempo al frente del Colegio o se convocarán elecciones?

R.- Lo que hemos intentado sustituyendo de forma interna a Carlos Miranda fue mantener estabilidad en el Colegio hasta las elecciones que ya tocarían en el mes de mayo. Ya habíamos aprobado el presupuesto para este año y en el funcionamiento ordinario, de personal se mantiene todo tal cual lo hicimos el año anterior.

P.- ¿Se presentará a las nuevas elecciones?

R.- Primero hay que valorar si se hace una candidatura nueva en la que repitan algunos y haya nuevos compañeros. Lo que sí sería deseable es que haya una transición suave, que haya una candidatura de continuidad.