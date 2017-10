Empleo invertirá 6,2 millones de euros en medidas de seguridad y salud laboral en 2018

La consejería de Empleo invertirá, en 2018, 6,23 millones de euros en la prevención de riesgos laborales a través de varios programas en el ámbito empresarial de la región, tal y como confirmó ayer el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo en la celebración de la Jornada ‘Acoso Psicológico en el trabajo: Diseño e implantación de protocolos de actuación ante conductas inapropiadas en el trabajo’, organizada por la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos, a través de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral y en colaboración con la Universidad de Burgos.

La jornada se enmarca en el programa ‘Universitas’, que tiene como objetivo la formación de profesionales dedicados a la prevención de riesgos laborales y que se desarrolla en colaboración con las cuatro universidades públicas de la Comunidad. «Para la Junta es una prioridad la prevención de riesgos laborales y la salud laboral», aseguró el consejero de Empleo. De ahí que, dentro de la Estrategia Autonómica de Empleo, que consta de cuatro ejes de actuación, señaló que «uno de ellos tiene que ver con la salud laboral y la prevención de riesgos laborales».

A pesar de la inversión en este ámbito, el consejero derivó la responsabilidad de aumentar el personal de la Inspección de Trabajo al Gobierno central. «La inspección corresponde al Estado, pero este año hemos mantenido una reunión entre el presidente de la Junta de Castilla y León y la ministra de Empleo donde se solicitó una mejora de la dotación humana y de medios materiales de la Inspección de Trabajo», comentó Carriedo quien aseveró que «ahora se está desbloqueando la situación con un aumento de la oferta de empleo público».

Añadió que «la prevención se hace aún más importante en el momento actual» porque «hay una mayor actividad productiva y por tanto mayor riesgo laboral y, en segundo lugar, porque se están incorporando nuevas personas al mercado de trabajo como son los jóvenes que no habían trabajo antes o personas que llevan años sin actividad laboral».

De ahí que el objetivo de la consejería sea «trabajar en prevenció desde antes de entrar al mercado laboral», es decir, en el ámbito educativo. Para ello, el programa Universitas se centra en tres objetivos concretos dirigidos fundamentalmente a los jóvenes universitarios. «Por un lado que dispongan de titulaciones y formaciones que creen profesionales en la prevención de riesgos laborales; que los alumnos, estudien lo que estudien y con carácter trasversal, sean conscientes de la prevención de los riesgos laborales y sean capaces, además, de aportar nuevas ideas relacionadas con las nuevas tecnologías, nuevas técnicas o materiales en este ámbito y, en tercer lugar dar continuidad a la investigación en esta materia».

En el caso concreto del acoso en el trabajo, en la Unión Europea «afecta a un 15% de los trabajadores, mientras que en España la cifra se reduce al 8%», comentó Carriedo, quien apuntó que el porcentaje «no es menor porque se produzcan menos casos sino que, tal vez no somos capaces de detectarlo en su integridad».

De ahí que «sea necesaria la investigación y la formación». Para ellos, «también hemos puesto en marcha un Protocolo de Prevención de los Riesgos Psicosociales en el Empleo y un grupo de trabajo con universidades, el Gobierno de España y los agentes del diálogo social, a través de la Inspección de Trabajo».

«Definir el acoso es clave para identificar el riesgo y valorarlo»

Según un estudio de la Asociación contra el Acoso Psicológico y Moral en el Trabajo, el 15% de los trabajadores en España sufre acoso laboral. El acoso, ya sea sexual o psicológico, producido en el centro de trabajo o con ocasión del mismo, es un riesgo laboral de carácter psicosocial.

Se considera acoso a «la exposición a conductas de violencia psicológica, dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo, hacia una o más personas por parte de otras que actúan frente aquellas desde una posición de poder, no necesariamente jerárquico. Dicha exposición se da en el marco de una relación laboral y supone un riesgo importante para la salud», tal y como explicó en su intervención, Manuel Fidalgo, psicólogo y jefe de la Unidad Técnica del Ergonomía y Psicosociología del Centro nacional de Condiciones de Trabajo del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en su charla ‘Definición de acoso psicológico en el trabajo’. El experto hizo hincapié en la importancia de definir qué es el acoso para «lograr identificar el riesgo de forma exitosa, para valorar ese riesgo y para investigar la exposición del trabajador».

Dentro del marco de la violencia psicológica que «es el instrumento utilizado para que luego se produzca el acoso», hay que distinguir entre sucesos y proceso. «Si hablamos de un suceso, este se manifestará como agresión o como maltrato», explicó Hidalgo, quien añadió que el acoso «es entendido como un proceso de persecución». A pesar de esta diferencia, «sería igual de conveniente proteger al trabajador de una manera mejor frente a la agresión o el maltrato».

El psicólogo aseveró que la probabilidad de que «un suceso de agresión o maltrato afecten a la salud es muy alta, mucho más de lo que la población percibe». Eso sí, «no tan dañino como cuando hablamos de un proceso de acoso reiterado y constante».

Estos procesos y sucesos derivarán en la mayoría de los casos en estrés. Un fenómeno que puede manifestarse de forma física, emocional, cognitiva o conductual. «Como consecuencia el trabajador puede acabar padeciendo trastornos y enfermedades como el síndrome de estrés, de carácter cardiovascular, musculoesqueléticos, gastrointestinales o psicopatológicos», pero también un accidente laboral o la inadaptación al lugar de trabajo.

Sin embargo, Hidalgo alertó de que en los casos donde los daños nos son visibles, esos en los que «la persona no viene muy afectada, llorando, ‘con la tripas fuera’ y manifestando infinidad de síntomas, parece que el acoso no existe o no es creíble». De ahí, la importancia de que «dentro de la prevención veamos que en el acoso puede producir una respuesta de estrés o daños consecuentes clasificables o pueden no hacerlo, por eso es clave una contextualización del caso».