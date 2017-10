El empleo como mejor fórmula de inserción

En Fundación Lesmes no entienden una inserción completa sin entrar en el mercado laboral. Pero las personas en riesgo de exclusión social la primera puerta que se les cierra es la del centro de trabajo. De ahí que en el año 1996 se viera la necesidad de crear una empresa de inserción que no buscara una rentabilidad económica sino un rendimiento social dando una oportunidad de vuelta al mercado laboral a personas que habían sido excluidas. Así nace Fundación Lesmes que en sus inicios contaba con la empresa Ceislabur que prestaba servicios de limpieza.

Fue la primera empresa social que se constituyó en Castilla y León. «Teníamos dos lavadoras grandes que prestaban servicio al centro y pensamos en la posibilidad de generar tres puestos de trabajo prestando servicio a terceros. Así empezó con tres trabajadores y hoy la lavandería cuenta con 25», recuerda el director de la Fundación Lesmes, Miguel Santos . Además se ha diversificado con servicio de limpieza y obras y reformas.

En estas empresas de inserción los usuarios de los itinerarios sociales, de personas en riesgo de exclusión social «se entrenan y les acerca al mercado laboral». Los itinerarios son adaptados a cada caso en carga de trabajo y plazos para ir alcanzando el ritmo laboral.

A Ceislabur se le sumó después GRM empresa de inserción que gestiona los puntos limpios de la ciudad y realiza recogida selectiva de basuras. Junto a ellas la empresa reusAd que gestiona la cafetería del Centro de Día de la Carretera Poza.

Durante los años de la crisis las empresas de inserción «hemos mantenido los puestos de trabajo y la calidad del servicio pero hemos tenido mucha más competencia». Los contratos menores han sido la tabla de salvación de muchas corporaciones para equilibrar sus balanzas comerciales.

El objetivo de la Fundación Lesmes es destinar lo ganado en generar empleo, de esta manera las empresas de inserción han generado empleo en 2016 para 62 beneficiarios con 50 puestos creados y 34 para trabajadores de inserción. El 35% de los usuarios son minorías étnicas y el 21% inmigrantes. Le siguen en un 16% parados de larga duración, otro 15% personas en riesgo de exclusión y el 13% de personas sin hogar.

Pero uno de los proyectos que «más ilusión nos ha hecho por cambiar el modelo de trabajo de prestación de servicios a fabricación ha sido las Morcillas de La Paloma que, además de la tienda, contamos con una fábrica». Un proyecto que ha supuesto una importante inversión que sólo con las ventas en la tienda no se cubre de ahí que se pueda encontrar su producto en carnicerías de Burgos o Madrid y en grandes superficies como Carrefour.

Atención social

Él ámbito laboral fue la última pata de un proyecto que arranca con la atención social, a través de servicios de titularidad municipal, y continúa con itinerarios de formación. El primero se presta en el Centro Especial de Integración Social al que van destinados, después de actuaciones de preparación previas, personas sin hogar. Hay 40 plazas residenciales más pisos tutelados. El itinerario persigue recuperar a la persona con la labor de psicólogos, trabajador social, educadores en los que se trata de recuperar hábitos de higiene, tratar adicciones si las hay y desarrollar un principio de formación.

En esta línea de trabajo social Fundación Lesmes ha estado presente en el programa dual de erradicación del chabolismo en el que se ha logrado, con otras entidades, el reaolojo de 90 familias aunque ahora en situación de realojo hay 75 familias.

También se desarrolla un programa de apoyo familiar para entornos familiares problemáticos y un servicio de urgencia social por el que la Fundación mantiene trabajadores sociales en el horario en el que no están abiertos los Centros de Acción Social del Ayuntamiento.

La tercera pata de actuación entre el ámbito laboral que permite la integración plena y el primer paso de recuperación de la persona y sus hábitos sociales está la formación. Para ello Fundación Lesmes dispone de un programa de Formación Profesional en las antiguas escuelas de la Barriada Yagüe donde se busca que los asistentes, unos 700 en cursos de 200 horas generalmente, obtengan un certificado de profesionalidad o las competencias mínimas para encontrar un empleo.

De esta manera la Fundación Lesmes cuenta con 60 profesionales que trabajan en el área del empleo y las empresas de inserción donde se emplea a más de 40 personas y otros 60 profesionales en el servicio social. «Apostamos más que por voluntarios, que su acción es muy positiva, por una atención profesional diversificada y que los diferentes programas sean diseñados y gestionados por profesionales», explica Santos. En definitiva diferentes itinerarios para que el ciudadano que nunca se fue vuelva a aflorar para insertarse de forma definitiva en la sociedad.