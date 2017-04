«En el vino hay mucha tontería»

Cuando terminó EGB no tenía muy claro qué quería ser de mayor así que decidió seguir su destino. Y la verdad es que ha hecho casi de todo: empezó con la leche en Pascual, con apenas 18 años, y a los veinte ya estaba con el vino. Hoy a punto de cumplir los cincuenta puede presumir de haberse dejado la piel por su tierra. Alcalde de Sinovas desde hace veinte años, compagina la dirección de la bodega Fuentespina (Avelino Vegas) con la presidencia de la Ruta del Vino Ribera del Duero. No es soñador porque no le hace falta, tiene todo lo que necesita.



Pregunta-. ¿Cómo se lanzó al mundo del vino?

Respuesta-. Fue un verano cuando tenía veinte años en la bodega Virgen de las Viñas. Fue una experiencia difícil pero muy bonita, tanto que me quedé en el sector. Creo que aquí se puede aportar más.



P-. El vino tira pero la cerveza también.

R-. Si, (ríe), monté con mi hermano la cervecería Gambrinus y con ella estuvimos 15 años. La verdad es que lo de tener un bar siempre me había llamado pero he de confesarlo, el vino me tira más.



P-. ¿Hay mucha tontería en el vino?

R-. Desde luego y ahí tenemos mucha culpa los profesionales. Al final el vino da miedo cuando solo hay que disfrutarlo, buscar sus virtudes en lugar de los defectos.



P-. Ahora explíqueme su salto a la política.

R-. He de decir que aunque llevo veinte años como alcalde, nunca me he considerado político. Me gusta ayudar y hacer algo por la sociedad, por mi pueblo, pero siempre como independiente.



P-. En un momento en el que la política está denostada por la falta de honestidad de algunos, ¿qué siente un alcalde de un pueblo pequeño de la Ribera?

R-. Rabia porque son unos pocos. Hay políticos que valen y cobran bien poco pero tampoco nos engañemos; aquí la sociedad tiene su granito de responsabilidad y son muchos los que defraudan, a su nivel.



P-. Entiendo que el aburrimiento llama pocas veces a su puerta.

R-. Como cambio tanto de actividad la verdad es que ni me aburro ni tengo estrés porque me encanta lo que hago. Bien es verdad que puedo hacer todo esto porque tanto mis padres como mi mujer y mis dos hijas me lo consienten.



P-. ¿Con qué sueña?

R-. No soy soñador. Mi padre tenía una ganadería, una tienda y un bar; dormíamos muy poquito y creo que aprendí que es mejor actuar que soñar.



P-. Empecemos por el principio. ¿Qué quería ser de mayor cuando era pequeño?

R-. No lo tenía nada claro.



P-. Hace dos años dio un paso más como presidente de la Ruta del Vino Ribera, una ruta que no para de crecer.

R-. Queda mucho por hacer pero estamos muy contentos. Somos la tercera ruta nacional y la primera de turismo de interior. Además somos una de las primeras rutas inteligentes en las que se puede acceder a la información a través de una aplicación y sin necesidad de internet, algo clave en esta zona.



P-. ¿Qué hay que hacer para que la gente venga y se quede el fin de semana?

R-. No podemos competir con playa pero tenemos otros recursos y hay que potenciarlos. Hay que mejorar los transportes, cuidar la imagen y sobre todo, mimar a los visitantes. ¡Se tienen que ir con ganas de volver!



P-. Uno de sus nuevos proyectos es un autobús del vino. Del tren ni hablamos…

R-. De ninguna manera, el tren es necesario y por ello luchamos. El autobús es un proyecto para acercar a la gente a esta ruta que tiene mucho que ofrecer.



P-. El tren, la A-11, el hospital… Aranda está gestando una gran manifestación. ¿Hemos sido demasiado indulgentes?

R-. A veces tengo la sensación de que tenemos lo que merecemos. Nos hemos vuelto muy cómodos y tenemos que defender lo que es nuestro; eso sí con cabeza, teniendo claro hasta dónde podemos llegar y dónde estamos.



P-. ¿Siete partidos políticos en un Ayuntamiento o uno?

R-. Dos.



P-. Si pudiera enviar un tuit a su yo de cuando tenía 15 años, ¿qué le diría?

R-. Miguel qué vergüenza me haces pasar (ríe).



P-. ¿Se arrepiente de algo?

R-. De no saber más idiomas y de no haber tenido a mis hijas antes.



P-. ¿Con qué se conforma?

R-. Con seguir dando saltitos por la calle, como cuando era chico (ríe).