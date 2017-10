Un entrenamiento para la vida

Burgos

Afán de superación, compromiso, trabajo en equipo, respeto... Valores en juego, cruciales para el deporte, sí, pero también, y sobre todo, para la vida. Bien lo saben Marta, Álvaro, Álex, Marta y Enrique, a los que la vida les obligó a añadir una dosis extra del primero de la lista. Una discapacidad se cruzaba en su camino y ellos sortearon el supuesto obstáculo tirando de garra, «con el deporte como vía de escape», explicaba el último de los citados, Enrique Floriano, nadador que ahora forma parte del equipo de Trainers Paralímpicos creado por la Fundación ONCE.

Ayer ejercía como tal en el polideportivo José Luis Talamillo de la mano de Cajaviva Caja Rural y Seguros RGA, promotores de una jornada en la que 219 estudiantes de ESO de hasta nueve centros de la ciudad pudieron conocer la experiencia de estos cinco jóvenes deportistas y poner en práctica cuatro disciplinas específicas: boccia, fútbol adaptado, voley sentado y judo inclusivo.

«Con estos talleres queremos demostrar que superarse siempre es posible, pese a cualquier limitación funcional, y que las barreras pueden romperse porque más allá hay una recompensa», relataba entusiasta Floriano minutos antes de la inauguración oficial de la actividad en presencia de la plantilla del Cid Servigest, equipo local de baloncesto en silla de ruedas que en la temporada pasada acarició la primera categoría.

La formación tuvo especial protagonismo pues la cita de ayer incluía además la entrega de siete sillas para la práctica de este deporte adaptado, donación de la entidad impulsora de la jornada en el marco de la llamada Iniciativa Solidaria que servía para recaudar fondos que, además de financiar eventos de promoción del deporte inclusivo y sus valores, se destinan a la compra de material específico.

«Solo podemos congratularnos de facilitar el acceso al deporte a las personas con discapacidad», aseveró Agustín Colino, director del Área de Negocio de Cajaviva Caja Rural. Suscribía sus palabras Ramón Méndez de Vigo, responsable de Relaciones Institucionales de Seguros RGA, que añadía como «un fin más de la actividad» que «personas con discapacidad y sin ella se acerquen, se conozcan, convivan y se diviertan juntos».

Así ocurría ayer. De ello se encargaban los Trainers Paralímpicos, que se presentaban a sí mismos como entrenadores de vida, un papel que, tras retirarse de la competición de élite, les lleva por todo el país para trabajar «tanto con escolares como con altos ejecutivos», para trasladar los valores de la que ha sido su pasión y su profesión «a toda la sociedad, pues son herramientas para ser mejores, sencillamente, más felices y más productivos», destacaba Floriano, para quien el mensaje está muy claro: «Limitar no es impedir y una discapacidad solo debe servir para potenciar otras capacidades, porque no somos diferentes, somos únicos y exclusivos. ¿El motor para lograrlo? Creer que es posible». Importante lección.