«Es frustrante no haber iniciado la reunión de fósiles de Atapuerca»

Desde el año 2013 es director del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh) y lo seguirá siendo hasta la incorporación del nuevo director una vez el consejo rector del centro elija a su sustituto. Cuatro años que han supuesto preparar el centro para su uso externo y científico, que le ha posicionado en proyectos europeos pero en el que hay algunos objetivos sin cumplir «por circunstancias exógenas» como la reunión de fósiles de Atapuerca.



Pregunta.- Todo parece indicar que no optará a renovar su contrato que finaliza en 2016, ¿por qué?

Respuesta.- El 31 de enero cumplo cuatro años al frente y el concurso de la plaza de director tenia una duración de cuatro años. Aún no se ha producido la convocatoria de un nuevo director algo que imagino que se producirá en este primer trimestre del año. Hasta que se cubra esa plaza, dentro de un nuevo concurso de méritos, estaré aquí como director durante este intering de tiempo que no será muy largo. Cuando venga el nuevo director aquí estaré, porque seguiré como investigador, por si necesita algo.



P.- La Dirección General de I+D+i del Ministerio de Economía afirmó a este periódico que estaría al frente del centro hasta que usted estableciera oportuno. ¿Porqué dejarlo?

R.- Después de cuatro años creo que es bueno que entre aire nuevo, gente con nuevas ideas, nuevos enfoques para ponerlos en marcha. Insisto que aquí seguiré como investigador, de la misma manera que estaré como director hasta que el elegido tome posesión de su cargo.



P.- ¿Qué balance hace de estos cuatro años de gestión en los que la polémica le ha acompañado?

R.- Polémica ninguna, se han hecho muchas cosas, creo que somos más competitivos y aunque creo que el balance global de esta gestión es positivo si es cierto que ha habido muchos problemas exógenos que nos han marcado estos cuatro años. Problemas que surgieron al inicio del mandato cuando, tal y como estaba planteado en el proyecto científico que presenté al concurso de dirección, se planteaba la ubicación de los fósiles de Atapuerca en el Cenieh.



P.- ¿Cree que la polémica ha imposibilitado un acuerdo?

R.- Sólo pretendía reunir los fósiles de Atapuerca dispersos por la geografía nacional. Todos aquellos que, tras treinta años de investigación, no están sujetos a publicaciones científicas. Pero hubo una interpretación de la idea errónea y los responsables de la investigación (los codirectores) no estaban de acuerdo. Ahí empezó el gran problema para mí y para el Cenieh. Pero la situación de los fósiles sigue estando en el limbo.



P.- En ocasiones parecía que era una pelea de dos posturas diferenciadas por algo personal. ¿Es así?

R.- Para nada, no he buscado el enfrentamiento. Era algo que figuraba en mi proyecto de dirección y es algo en lo que estoy convencido. En el Cenieh trabajamos en muchos proyectos de investigación y muchos yacimientos, algunos de los más importantes del mundo, ningún director de proyecto de Olduvai o de Gona, que son investigadores en el Cenieh, por ejemplo, traen sus fósiles. Se depositan en el museo o centro correspondiente y allí se consultan con prioridad para que quien lo descubrió publique sus investigaciones. Lo que sucede con Atapuerca es un caso atípico.



P.- No ha podido lograrlo, ¿cómo se siente?

R.- Es frustrante para mí porque realmente creo que lo mejor es la reunión de los fósiles que salieron de Atapuerca hace 40 años, que ya se han investigado, porque necesitan un mismo criterio de conservación y gestión para que estén disponibles para generaciones venideras de investigadores. Y también porque se ha hecho una fuerte inversión económica en Atapuerca, y también personal donde muchos investigadores han trabajado en esos yacimientos; han dejado lo mejor de ellos y creo que sí debe estar en posesión de los equipos de investigación mientras se trabaja en ellos y se publica el contenido de ese trabajo. Pero después deberían someterse a un mismo sistema de gestión. No por un sentimiento de propiedad mío ni del Cenieh sino porque es un patrimonio arqueológico y cultural único que debería tener un control único y específico.



P.- Ha habido mucho más que fósiles en su gestión. Poner en marcha la Instalación Científica Técnica Singular (ICTS) en medio de un escenario de crisis no ha sido fácil. ¿Cuánto le ha frenado la caída de la economía?

R.- Está claro que las dificultades y los recortes en investigación han sido un lastre. Pero hemos buscado ser competitivos y acudir a todo concurso de provisión técnica y de personal que ha habido. Y muchos los hemos conseguido. Hace cuatro años había 40 personas con un contrato contractual con el Cenieh. Hoy son 55 porque el Cenieh ha acudido a todas las convocatorias competitivas que ha presentado la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Economía. Y el resultado es que nos han dado más personal. Hay científicos con contratos de cinco años, personal técnico de tres años y técnicos a través de garantía juvenil de dos años.



P.- Hablábamos antes de Atapuerca, el Cenieh es mucho más. ¿Ha ampliado su ‘cartera de yacimientos’?

R.- El Cenieh ha afianzado su presencia internacional en el terreno, en los yacimientos que son nuestro laboratorio, sin campos de trabajo en sitios arqueológicos este centro estaría cojo. Ya estábamos en yacimientos africanos pero ahora nuestros científicos dirigen proyectos propios, cosa que antes no había, en Olduvai (Tanzania), en el Afar y Gona (Etiopía) y en Argelia. También hemos abierto nuevos yacimientos a escala nacional con investigaciones propias y con otros centros. Hemos abierto espacios de investigación en nuestro asentamiento natural como es Castilla y León como Cueva de Guantes o en Treviño, se ha reabierto Ambrona y Torralba, trabajamos en Gibraltar, Bolomor (Valencia) o en Cueva del Ángel (Córdoba) entre otros muchos.



P.- La renovación técnica es otra de las claves porque los equipamientos han crecido en estos años.

R.- El Cenieh es una ICTS y a esa especie de marca de calidad se debe buena parte del crecimiento de personal y equipamientos. Este reconocimiento ha sido clave para lograr proyectos competitivos millonarios de los FEDER, por ejemplo, y esto nos ha consolidado como infraestructura científica porque estas instalaciones son un centro de excelencia y nacional.



P.- Pero el personal que maneja los laboratorios no ha crecido al mismo ritmo.

R.- Que no se haya crecido más en número de científicos es algo que ha ocurrido en toda la ciencia. Esto no puede ser una crítica al Cenieh sino que ha dependido, y mucho, de la política nacional en el ámbito de la investigación. España no es competitivo a nivel salarial ni dentro del crecimiento de la carrera profesional y la gente se va porque no hay progresión. Hay en el país un problema de inversión productiva en la ciencia pero nosotros, siempre que hemos tenido oportunidad de acudir a una provisión de científicos lo hemos aprovechado.



P.- Ser ICTS ha abierto la puerta a proyectos pero también retrae los laboratorios al estar abiertos al uso de terceros. ¿Cómo se conjuga?

R.- Esto es, ante todo un centro de investigación, pero también es cierto que ser ICTS te abre a terceros. Es una política que se sigue a nivel europeo. Tenemos instalaciones aquí que no son fáciles de adquirir y se ponen al servicio de la ciencia y de la industria. Es una idea europea para acercar la investigación a las pymes o para que las grandes fábricas prueben tecnologías antes de abrir una línea de trabajo. Estas son las reglas. Y el interés crece. El año pasado se produjeron 110 accesos de peticiones de trabajo y este año ya se han alcanzado las 180. Esto ha redundado en la mejora de la facturación interna y nos da idea de que es cierto que parece que el país está mejorando.



P.- ¿Ese déficit de personal y ocupación de espacios en servicios a terceros, ha retraído el ratio de publicaciones en revistas científicas indexadas?

R.- Podía haber más personal, si, pero los que están son personas que están funcionando al cien por cien. Cada ejercicio hemos mejorado las publicaciones que han aparecido en revistas indexadas. En 2011 eran 54 publicaciones, 2015 se cerró con 115. Hay una clara progresión y estos son los datos reales que avalan un centro de investigación. Se habrán hecho cosas mal, seguro, pero los datos son los que son.