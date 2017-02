No fue una corrida más y ahí están las pruebas. Madrid. Las Ventas. La plaza que da y la plaza que quita fue testigo el pasado mes de agosto de un encierro imponente y rotundo de la ganadería burgalesa de Antonio Bañuelos. La unanimidad fue tan llamativa como reveladora. Lo fue entonces y lo es ahora que el Colegio General de Veterinarios ha determinado que el premio que concede a la mejor corrida del año en la plaza de Las Ventas de Madrid sea para Antonio Bañuelos. «Es el premio más importante de nuestra trayectoria. Un honor y un privilegio para nosotros», ha señalado el ganadero a este periódico.



La corrida de Bañuelos de Madrid fue el 21 de agosto y fue tildada de acontecimiento. «Son muchas emociones las que se me cruzan por dentro cuando recuerdo aquella tarde», reconoce el ganadero. «Dicen que hay cosas que pasan sólo una vez en la vida y he tenido la suerte que a me volvió a ocurrir por segunda vez tras la corrida de 2014 y además en esta ocasión con la satisfacción de ver salir a hombros por la Puerta Grande a un torero y faltó muy poco para que lo hiciesen dos», subraya.



El Colegio General de Veterinarios ha premiado una corrida excepcional. Para Bañuelos el encierro tuvo como virtud principal «la movilidad, la entrega, la profundidad, la manera de perseguir y empujar los engaños por abajo». A mayores detalla que «si un toro reunió todas las virtudes que debe tener un toro bravo fue el sexto, número 34, ‘Aseñorado’. Fue un animal de una transmisión y un fondo muy grande. En mi opinión, un toro de vacas por todo cuanto hizo en la plaza y por sus hechuras. Embistió por abajo cuando se le sometió, tomó dos puyazos largos y empujando al peto con entrega y en la muleta tuvo gran duración y profundidad. Hubo otro toro, el tercero, número 7, ‘Lanafrío, que también tuvo una bravura muy enclasada y que transmitió al tendido por su clase y su encastado comportamiento».



El premio otorgado a Bañuelos no es un galardón más. Es un trofeo codiciado y perseguido por todos los ganaderos que lidian en la plaza de la calle de Alcalá. «Es un honor que nos lo hayan concedido», insiste el ganadero burgalés, antes de reconocer que durante los últimos años, el juego de sus ejemplares está íntimamente ligado a las hechuras. «Ahora es un toro más fino de hechuras, con menos volumen, menos basto, pero igual de serio. Y en comportamiento, el toro actual es un animal con más calidad y profundidad en la embestida».



Este galardón se suma a otro de gran prestigio logrado por el ganadero burgalés en Madrid que fue el de la Unión de Abonados de la Plaza de Las Ventas, Abovent, y fallado hace semanas. El trofeo de los abonados vino a premiar el extraordinario juego del toro Lanafrío, nº 7, negro listón, de 502 kilos. «Es otro premio importante. El del Consejo de Veterinarios lo otorgan los profesionales y el del mejor toro los aficionados, lo cual es sinónimo que la corrida nos dejó satisfechos a todos», asegura el ganadero.



Ambos premios se otorgarán en el transcurso de estos primeros meses del año y contarán con la presencia del propio ganadero burgalés que ya piensa en regresar a Las Ventas durante este curso. «Tenemos una corrida reseñada dentro de una camada importante de 80 toros, además de otros cinqueños que dejamos de la temporada pasada», afirma. «Será la empresa y el desarrollo de la propia temporada la que determine cuando lidiamos en una plaza donde nos hemos ganado el buen cartel que tenemos por el juego de los toros», explica.