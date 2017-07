Burgos

Chicharrín, Sarita y Kim León salen a escena. Sobriedad, dentro de su papel de payasos. Ellos abren el mundo especial del circo a todos los asistentes a las 17.30 y a las 20.30 horas desde el 23 de junio hasta el próximo 9 de julio. El pequeño payaso tira de un enorme cordón que cuelga del techo y el mundo del circo vuelve a cobrar vida.

A lo largo de las dos horas de espectáculo la ausencia de animales a penas se nota. Nadie da cuenta de ello. Los más pequeños ven como superhéroes como Spiderman aparecen colgados de las cuerdas. Frozen logra mover una veintena de hulahops mientras Darth Vader aparece en escena para llevar a los asistentes a la carpa del circo a un mundo de luces, láseres y música electrónica inusual e igualmente divertida. Sorprenden a pequeños y mayores Jonander y su capacidad para mantener el equilibrio con más de cinco rulos o los movimientos acrobáticos y de fuerza de los Fratelli Martón. Un total de 50 personas mueve el CircoHoliday en su representación que llevan Un ambiente de circo que gana en efectos visuales y artísticos y no pierde emoción a pesar de no contar con animales.

Los espectáculos se suceden con un único hilo conductor la frescura y gracia, sin caer en la estridencia, de los payasos Chicharrín, Sara y Kim León. Entre sus apariciones con trompeta, como romanos o con cambio de ropa en directo incluida, se despliegan los espectáculos de trapecio, red aérea, equilibristas sobre rulo y monociclo gigante, o cintas aéreas o los trapecistas Duo Andros.

Si el circo ha potenciado su alma artística para adaptarse a los nuevos tiempos, la Feria de Tapas sigue siendo el alma de las fiestas de Burgos por su animación musical. Se despliegan por diferentes plazas de la ciudad y ya más que una cita gastronómica se ha convertido en un rincón donde vivir el espectáculo gracias a las compañías que ofrecen la animación añadida. Las 32 casetas han estado acompañadas por música ya fuera grupos propuestos ex profeso o las bandas de las peñas que animaban las plazas con música. Allí se desplegaban los peñistas después de su tradicional bajada de peñas o en ausencia de la misma por no haber Toros.

Además de la ya conocida y para muchos ya devaluada feria de tapas, también se está convirtiendo en una cita tradicional de estas fiesta la ruta de combinados que reúne a un buen número de establecimientos de hostelería de la capital especializados en la elaboración de cócteles con y sin alcohol. A lo largo de los últimos días, los burgaleses han podido degustarlos en sus respectivos locales siguiendo una guía de cata que figura en el folleto y han podido valorar su sabor y su ejecución hasta que quedaron tres finalistas en cada categoría. La gran final se celebró en la tarde de ayer en el monasterio de San Juan donde el Bar La Bóveda se alzó de nuevo con la victoria en la categoría de cóctel en la que competía contra Venecia y Qué Thomas gracias a su Miguelón, un combinado realizado con productos burgaleses. También fueron finalistas Victoria, Tree y La Cloti en cócteles sin alcohol y en gin tonic, pasaron a la final Polison, Quo, The Book y Ruido Azul.