La remodelada Estación de Tren tendrá uso antes del 31 de marzo. Será una prolongación del Espacio Joven del G-9 que, tal y como se acordó la semana pasada, no será trasladado. La concejal de Servicios Sociales, Gema Conde, adelantó ayer que se estudia ampliar el contrato de la actual gestora delEspacio Joven, Sedena, para que pueda hacerse cargo de actividades en la antigua estación hasta el mes de septiembre. Una actividad a la que se podría sumar el espacio del FabLab que propone una asociación burgalesa. «El Ayuntamiento va a optar por ampliar el contrato conSedena por el máximo que permita la ley para ofrecer cinco meses de servicios juveniles en el Espacio Joven y en la Estación y se mantendrá hasta el mes de septiembre cuando expira el contrato que está en vigor», informó Gema Conde.

De esta manera, el contrato que tiene la adjudicataria por la instalación delG-9 se ampliaría de los 80.000 euros actuales en un 10% más, segúnConde percibirían 16.000 euros más por mantener actividades juveniles en la vieja estación de marzo a septiembre, cerrando la instalación en agosto. «La última semana de marzo la estación entrará en servicio y no se perderán los 500.000 euros», asumió Conde.

De forma paralela se trabajará en un contrato a largo plazo para la gestión de las dotaciones juveniles y del área infantil y cafetería de la vieja estación. «A posteriori, antes de que finalice el contrato actual con la adjudicataria del Espacio Joven, se convocaría una nueva licitación que integraría por un lado los servicios juveniles en los dos espacios y por otro la concesión administrativa de la cafetería ligada al servicio de actividad infantil», señaló la edil.El objetivo es que los adjudicatarios de estos dos servicios inicien su actividad en octubre. Añade que el FabLab podría integrarse como actividad juvenil en la Antigua Estación al mismo tiempo y que la doble adjudicación de servicios en la Estación es posible puesto que «los suministros están diferenciados»

Esta parece la propuesta final del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos quien desestima la posibilidad de que sean las asociaciones las que protagonicen un sistema de cogestión del espacio por el coste de su propuesta. «Lo que planteaban las asociaciones era inasumible, se presentó un plantel de actividades con un coste de realización de 300.000 euros a lo que habría que añadir el mantenimiento y la seguridad del espacio con lo que llegaríamos a superar los 400.000 euros que es la cantidad con la que se dota de actividad a dos centros cívicos de tamaño medio», explicó.

En la actualidad Sedena es la adjudicataria delEspacio Joven por un total de 80.000 euros por do años. El contrato se ampliaría a 96.000 para dar servicio a la Estación. Este es el resultado final de un proceso que arrancó en la Gerencia de Servicios Sociales del 16 de enero en la que el equipo de Gobierno planteó la posibilidad de trasladar el contenido del Espacio Joven del G-9 a la vieja Estación para poder iniciar el uso, que no tiene que ser al 100%, y poder recibir los 500.000 euros de subvención europea para equipamiento que se había logrado. Aquella decisión recibió el visto bueno de todos los grupos políticos a la espera de dotar de otro contenido, que acordarían entre los diferentes grupos, el espacio que se vaciaba.

Reuniones semanales establecieron hasta el pasado viernes que se podría optar por una autogestión de asociaciones del barrio y organizaciones culturales y juveniles (Scouts, Burgos Acoge, Saltando Charcos y Sio2). Éstas realizaron una propuesta de actividades por valor de 300.000 euros. La cantidad no se podía asumir por parte del Consistorio, según esgrimían los responsables políticos, pero al mismo tiempo una parte del asociacionismo de Gamonal afeaban a los grupos vaciar una dotación del barrio que, se temían, se les fuera arrebatada. Tras los ánimos caldeados de una reunión vecinal celebrada el jueves pasado, se da marcha atrás en la decisión del traslado y, tal y como dio a conocer ayer Conde, se apuesta por ampliar el servicio juvenil hasta contar con un concurso acorde con las dos instalaciones.