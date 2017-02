El Espacio Joven, ubicado en la planta superior del Mercado G-9, no cambiará de ubicación. Han sido varias semanas de incertidumbre en una aventura en la que han participado, con distinto protagonismo, todos los grupos municipales del Ayuntamiento.

Todo comienza cuando en una reunión de la Gerencia de Servicios Sociales, el pasado 16 de enero, el equipo de Gobierno plantea al resto de formaciones que el traslado de esta dotación a la antigua estación, podría ser una alternativa válida para no perder 500.000 euros de subvención europea. Esta cantidad tenía un destino concreto, antes del 31 de marzo, debía haber actividad infantil y juvenil en estas instalaciones, reformadas desde hace meses y a la espera de contenido. Como no existían otras propuestas sobre la mesa, proyectos concretos para la estación, se toma esta decisión con el «consenso» de todos los grupos, según contó en aquel momento la concejal responsable de la Gerencia de Servicios Sociales, Gema Conde.

A petición de Imagina Burgos se pone en marcha un grupo de trabajo con participación de concejales de todos los partidos, con el objetivo de no dejar desatendidos a los usuarios del G-9. Mientras tanto, las asociaciones vecinales expresaban su rechazo a esta medida dado que se toma con prisas, sin informar y sin dar alternativas a los vecinos de Gamonal.

Los socialistas, por su parte, señalaban esta semana que daban por cerrado el grupo de trabajo y planteaban una propuesta muy concreta para que la planta superior del G-9 contenga un centro de ocio, formación y participación gestionado por elAyuntamiento y con la participación de las asociaciones. Este grupo municipal quiso desligarse de la última reunión del grupo de trabajo que se celebraba este jueves por la mañana y que pone de manifiesto que las propuestas de las asociaciones (Scouts, Burgos Acoge, Saltando Charcos y Sio2) para este espacio suponían un desembolso de 300.000 euros, frente al coste de 80.000 euros que tiene el Espacio Joven.

En la tarde de este jueves, en algún momento, se produce otra reunión con participación de PP y PSOE y se decide no formalizar este traslado. Para el concejal de Juventud, José Antonio Antón, la cuestión presupuestaria ha sido la clave. «La fórmula que estuvimos estudiando era inasumible», aseguraba en la mañana de ayer, tras la reunión del consejo del IMC.

Por su parte, el concejal socialista, Antonio Fernández Santos, consideraba que este asunto se convirtió en una «locura» que había que parar para responder a las expectativas de los usuarios de la planta superior del Mercado G-9. En su opinión, el traslado del Espacio Joven de un lugar a otro escondía la intención de «desmantelar» esta dotación. «El que esté en juego una cantidad de Europa no tiene nada que ver con el Espacio Joven. Ahora no pueden desmantelar una cosa para poner en marcha otra», afirmaba, a la vez que responsabilizaba al concejal José Antonio Antón de «estropear» este asunto. Para Fernández Santos, que estuvo el miércoles en una asamblea organizada por ‘Las Eras de Gamonal’, los vecinos estaban molestos porque sentían que les quitaban una dotación de su barrio para llevarla a otra parte.

Por su parte, desde Imagina Burgos mostraban su sorpresa con la decisión bilateral de última hora tomada por PP y PSOE el jueves por la tarde, después de varias semanas de reuniones en grupos de trabajo. El portavoz de la coalición ciudadana, Raúl Salinero, aseguró que Imagina mantenía la necesidad de que la ciudad contara con dos espacios para programar actividades para jóvenes. Por ello, aseguran que participaron en la búsqueda de soluciones para el G-9. «De este caos nosotros queríamos una solución superadora que era tener dos espacios y no perder 500.000 euros», manifestaba Salinero. Este edil opina que el alcalde, Javier Lacalle, debería disculparse con los colectivos que se implicaron con seriedad en buscar nueva programación. «Nosotros siempre defendimos que necesitaban recursos económicos para desarrollar un proyecto en el que trabajaron durante horas asociaciones de muy distinto ámbito para crear algo novedoso para los jóvenes», indicaba este edil.