«Estoy deseando torear en Burgos pero no han existido negociaciones»

El torero burgalés Morenito de Aranda y su apoderado José Ortega Cano abren las vías para poder estar en la feria de San Pedro pero aseguran que no se ha producido ningún acercamiento con la empresa arrendataria que capitanea Carlos Zúñiga Hijo. «Por supuesto que estoy deseando torear en Burgos pero no han existido conversaciones», revela el torero ribereño. «Llevo dos años sin hacer el paseíllo en mi tierra y eso duele. Qué nadie dude que mi deseo es torear en San Pedro pero si no me llaman es muy difícil poder hacerlo», subraya.

En los mismos términos se expresa su apoderado José Ortega Cano. «El año pasado quisimos tener un acercamiento con la empresa, les expresamos nuestro deseo de torear y de abrir negociaciones, pero Zúñiga nos dijo que no contaban con Morenito. Por nuestra parte, estamos en la misma posición», explica Paco Ortega, mano derecha del maestro cartagenero.

Tanto el diestro como su mentor tienen claro, según aseguran, que su deseo es que la afición de Burgos pueda disfrutar de Morenito, que «cada día se encuentra mejor, atraviesa un momento artístico muy importante y qué mejor escenario para demostrarlo que la plaza de su tierra». Sin embargo, Ortega no oculta que «será imposible que lo demuestre si no nos llaman para contratarnos».

UN GOLPE DE EFECTO

«¿Seis toros?, es sorprendente que digan estas cosas cuando llevo dos años sin torear en Burgos y no hemos ni negociado por estar en una terna», asegura el torero sobre los comentarios que apuntan a que Morenito de Aranda podría estoquear seis toros en la feria burgalesa. La misma opinión tiene Ortega. «Nos duele que se juegue con estas cosas porque no queremos polemizar con la empresa. El año pasado les transmitimos nuestra voluntad de torear y estas cosas pueden enturbiar los acercamientos que se puedan producir», aclara.

Paco Ortega pone sobre la mesa que el objetivo suyo y de su poderdante «es estar en Burgos, ese es nuestro deseo» y que la opción de anunciarse con seis toros en solitario «es una quimera a estas alturas, algo que ni nos lo hemos planteado porque después de llevar Morenito dos años sin torear en Burgos, la meta es estar presentes en la feria».

El apoderado del torero, sin embargo, no cierra la puerta a nada. «Qué Morenito se anunciase en solitario con seis toros en Burgos sería tremendo, un golpe de efecto impresionante que tendría mucha fuerza. Algo histórico para Burgos. Pero es que eso es como soñar porque no nos han llamado para nada. Si nos lo propondrían, habría que verlo pero de momento nuestro objetivo es torear una tarde».

Paco Ortega deja patente que «ojalá después de dos años, los burgaleses puedan ver a Morenito en su plaza. Nuestra disposición es máxima y así se lo transmitimos el pasado año a Carlos Zúñiga y desde aquí lo volvemos hacer». Y afirma que «además Morenito se encuentra en un gran momento. El lunes pasado en Arles cuajó un toro perfecto con la mano izquierda».

Carteles

La composición de los carteles de San Pedro sigue su curso, aunque hay pocas cosas cerradas al cien por cien. El ciclo se abrirá –tal y como ha adelantado este periódico- el sábado 24 con una corrida para rejones de Benítez Cubero en la que tiene sitio asegurado la gran figura del rejoneo actual, Diego Ventura, quien alternará con el burgalés Óscar Borjas y un tercero que abra plaza. El domingo se jugará una corrida de Adolfo Martín.

El lunes 26 será el festejo popular para las peñas y el abono se cerrará con los tres carteles de mayor envergadura en los que tiene sitio fijo Andrés Roca Rey el día 29 frente a toros de Torrealta. Hay conversaciones con figuras de la talla de El Juli o Alejandro Talavante que se terminaran de cerrar en la feria de Sevilla durante estos próximos días.

