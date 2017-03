Estreno entre amigos

La semana pasada, los días 22 y 23 de marzo, el concesionario oficial de BMW, MINI y Motorrad de la capital burgalesa Burgocar, dio la oportunidad a un selecto grupo de clientes de la marca, de disfrutar de una jornada distendida, amena e interesante, conociendo de primera mano las nuevas características y virtudes de la nueva generación del BMW Serie 5.



Este humilde colaborador de este semanal del motor en EL CORREO DE BURGOS, que suscribe estas palabras; tuvo el honor de participar en el evento en calidad de ‘speaker’, para dar unas pequeñas pinceladas y una ligera aproximación a los clientes, de los cambios que ha recibido la séptima generación de la berlina más longeva de la gama, que lleva comercializándose desde 1972 y de la que se han vendido un total de 7.000.000 de unidades en todo el mundo. Burgocar nos había preparado un stand cerrado, con una unidad del Serie 5 presidiendo el recinto y un gran soporte visual para que los asistentes fueran abriendo boca de lo que iban a disfrutar a lo largo de la jornada.



Después de una breve disertación, en donde intentaba explicar de una manera sencilla y esencial (no sin nervios al ver todas esas caras expectantes), cuanto había evolucionado el Serie 5, tanto en materia de diseño, como en materia de seguridad activa y pasiva, tecnología aplicada y avances en materia de conectividad; los clientes, pudieron comprobar de primera mano, todas esas cosas que les había explicado durante la charla.



Y qué mejor manera de comprobar la calidad, la tecnología y el comportamiento de un coche, que conduciéndolo. Así pues; Burgocar tenía a disposición de los clientes exclusivos que acudieron a la presentación, seis BMW Serie 5 con diferentes acabados y distintas motorizaciones.



La caravana de Serie 5 se dirigió a la ciudad monumental de Lerma, por un cuidado recorrido en el que se alternaban tramos de autovía, carretera nacional y carreteras técnicas y rotas con curvas de diferente dificultad, para que los afortunados asistentes pudieran comprobar en todas las circunstancias, lo confortable, seguro y adictivo que resulta conducir la nueva berlina premium de la marca alemana.



Una vez en Lerma, y aprovechando una parada para poder cambiar de conductor, distribuidos en grupos de dos personas por coche; los asistentes pudieron tomar un refrigerio e intercambiar opiniones, además de hacer preguntas a los responsables de la marca sobre todas aquellas dudas que pudieran tener sobre el vehículo.



Después de esa parada técnica, en donde también se mostraban in situ, nuevas tecnologías en materia de estacionamiento y en donde la llave inteligente de la marca, que nos permite arrancar y mover el coche a distancia para evitar roces en lugares estrechos, cobraba todo el protagonismo; la caravana volvía por el mismo camino de nuevo hasta las instalaciones de Burgocar.



Allí un microbús esperaba a los conductores para trasladarlos a una comida en el aclamado restaurante de la capital burgalesa Cobo Vintage, restaurante con una Estrella Michelin, como colofón a una gran jornada.



El mismísimo Miguel Cobo recibía a los asistentes a su llegada y los agasajaba con un grandioso menú degustación de gran calidad y elaboración, como no podía ser de otra forma; en un entorno inigualable y en donde los asistentes pudieron también comprobar las mieles de una de las mejores cocinas a nivel nacional.



Después de una gran comida, charlas distendidas y un ambiente de lo más agradable; los clientes de la marca recibieron una botella de vino como presente y volvieron a sus casas, me atrevo a decir; con una gran sonrisa de satisfacción en su rostro.



BMW como marca, siempre proporciona un plus de diferenciación y calidad en sus productos, a sabiendas que son una marca premium con un tipo de clientela selecto.



Burgocar por su parte; como concesión de la firma en Burgos, ha dado en el clavo organizando unas jornadas con una cuidada selección de clientes, a los que ha dado la oportunidad de conocer de primera mano al nuevo buque insignia de la marca (con permiso del Serie 7), dentro de un marco muy trabajado, muy exclusivo y muy bien organizado; combinando el placer de conducir un BMW Serie 5, con la mejor gastronomía actual, gracias a que contamos en nuestra capital, con uno de sus máximos exponentes como es Miguel Cobo y su restaurante Cobo Vintage.



Desde esta publicación, damos la enhorabuena a Burgocar por esta gran iniciativa y también; invitamos a que si quieren conocer de primera mano un vehículo tan especial como el nuevo Serie 5, se acerquen a sus instalaciones o sean fieles a este suplemento, ya que en pocas semanas, intentaremos ofrecerles la prueba del BMW 540i. Merecerá la pena.