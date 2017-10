La creciente siniestralidad entre los conductores profesionales está poniendo de relieve, según el sindicato CCOO, un descontrol en la vigilancia de las horas al volante. Un fenómeno que es cada vez más frecuente con el incremento de las furgonetas de menos de 3.500 kilos que no llevan tacógrafo. Este tipo de transporte ha aumentado de forma notable a raíz de las compras a través de internet, por lo que «exigimos que lleven tacógrafo».

El sindicato ha organizado una semana de acción para poner de relieve los problemas que afectan al sector con el lema ‘La fatiga mata’.Entre esos problemas, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Marcos Citores, destacó el cabotaje.«Empresas que no pagan impuestos en España y trabajan enEspaña», explicó. Compañías de transporte que vienen al país, cargan y regresan al de origen sin control de las condiciones laborales de los conductores.

La campaña se centra también en el transporte de pasajeros, especialmente en las empresas que realizan servicios en fábricas, colegios o excursiones de fin de semana y que se dan casos de incumplimientos de descansos al «no ser obligatorio activar el tacógrafo cuando se está en el área metropolitana». Por eso piden reducir a 25 kilómetros la distancia para la no obligatoriedad de tacógrafo en autobuses de transporte urbano y metropolitano.

Otras medidas que propone CCOO son la prohibición de la conducción de vehículos pesados por el transporte de mercancías los fines de semana, así como más seguridad en el sector, especialmente en las áreas de descanso, donde son víctimas de robos y prohibir la figura del falso autónomo y los contratos de arrendamiento de vehículos sin conductor. El sindicato participará en un corte de carretera en la frontera con Portugal para informar sobre la campaña.