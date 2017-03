Expertos instan a asesorarse para reclamar por cláusulas abusivas

Los expertos en la materia alertan: reclamar la supresión de las cláusulas abusivas incluidas en los contratos bancarios, así como la devolución del dinero cobrado de forma indebida, no será tarea fácil. Pese al pronunciamiento de los tribunales al respecto, este es un ámbito «poliédrico», tal y como consideró ayer el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos, Santiago Bello, que obliga a conocer en detalle distintas precisiones técnicas. De ahí que tanto Bello como los docentes de la UBU Pablo Hernando y Amable Corcuera coincidieran en la importancia de solicitar asesoramiento profesional antes de plantear cualquier exigencia a una entidad.



Precisamente, con el objetivo de facilitar información al respecto «sin perder rigor jurídico», la institución educativa ha organizado una jornada abierta a todos los interesados en la que tres especialistas abordarán la cuestión. Así, Iñigo Herrero Elejalde, magistrado adscrito al Juzgado de lo Mercantil nº1 de Burgos; Pablo Hernando Lara, abogado y profesor de Derecho Procesal; y Amable Corcuera, catedrático de Derecho Financiero y Tributario; ‘desmenuzarán’ los mecanismos existentes en defensa de los consumidores, las vías para reclamar cláusulas abusivas y las repercusiones tributarias de las devoluciones de estas cuantías.



«Se trata de aclarar las confusiones existentes, ante la avalancha de noticias al respecto, al tiempo que cumplimos con nuestra obligación de transferir conocimiento a la sociedad», destacó Bello, para subrayar la importancia de esta cita para la Facultad de Derecho, que tendrá lugar en el Aula Romeros del Hospital del Rey a las 17.30 horas.



Pablo Hernando, por su parte, avanzó las líneas de su intervención, dirigida a aclarar «las opciones que tienen los clientes afectados por cláusulas suelo» tras la sentencia del Tribunal de la Unión Europea del 21 de diciembre de 2016, que «confirma que la legislación española referida a la contratación bancaria vulnera las directivas europeas con respecto a la protección de los derechos de consumidores y usuarios».



Mientras que Herrero definirá conceptos y fijará quiénes pueden acudir a las vías de reclamación específicas surgidas tras la citada sentencia -aquellas personas físicas que en su contrato hayan actuado con interés diferente al comercial, profesional o mercantil-, Hernando se centrará en el Real Decreto que establece el cauce oficial creado al efecto para formalizar la reclamación. «Es voluntario y aspira a ser una forma ordenada, ágil y sencilla para reclamar, pero no lo es tanto, por lo que conviene contar con el consejo de profesionales», recordó y explicó que «el plazo para que el banco responda es de tres meses y la propuesta de acuerdo que este oferte no tiene que ser aceptada obligatoriamente», lo que conduciría a la vía judicial.



Además, Hernando adelantó que, si bien el citado Real Decreto se ciñe en exclusiva a las cláusulas suelo, en su ponencia de mañana repasará otras también que pueden ser objeto de reclamación, como los gastos derivados de la constitución de la hipoteca. «Nos encontramos con que el cliente tendrá que valorar que pasos dar en cada caso», apuntó.



Amable Corcuera se centrará en las obligaciones tributarias que acompañan al reembolso de las cantidades exigidas. En la presentación de la jornada indicó que en este caso el procedimiento sí será el mismo en materia fiscal con independencia del tipo de cláusula abusiva. «Es importante que los clientes cumplan. Si no, Hacienda se encargará de que lo hagan», advirtió.



Distinguía, no obstante, entre la devolución de las cantidades y los intereses: «La norma es generosa y señala que no tributarán porque estas cuantías ya se gravaron en su momento». Por otro lado «está la repercusión de otras incidencias que podrían tener en el IRPF, como las desgravaciones hasta 2012 por compra de vivienda habitual» que habrá que regularizar pues se perdería ese derecho sobre esas cantidades respecto a los cuatro años anteriores. «Tendremos que devolver la parte correspondiente aunque sin intereses ni recargos», aclaró. Lo mismo ocurrirá con los rendimientos de capital inmobiliario.