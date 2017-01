Los socialistas denunciaban ayer que la factura de los accidentes sin responsable, averías y actos vandálicos en los autobuses municipales se eleva a unos 100.000 euros anuales. El concejal Antonio Fernández Santos explicaba que durante la reunión de este lunes del Servicio Municipal de Autobuses los grupos políticos pudieron comprobar que la factura de los últimos meses por estos conceptos se elevaba a 25.000 euros, una cantidad que paga directamente el Ayuntamiento a la UTE Busbur que se encarga del renting de buena parte de la flota.



En total había 17 incidentes contabilizados que han generado un gasto para arreglar pequeños golpes y roturas de distintos elementos de los autobuses, de los cuales en más de la mitad, 9 en concreto, no tienen parte de accidente ni comunicación del conductor.



Los socialistas aseguran que han tardado meses en conocer esta información que el lunes se ponía de manifiesto en el consejo del Samyt y, en opinión, de Fernández Santos se reconoce que este servicio «es la casa de tócame Roque». A su juicio, no se entiende que en una empresa de transporte de pasajeros «haya golpes en los que se rompe un piloto, una luna o un retrovisor y la gerencia no se entere de lo que pasa porque el conductor no avisa». Fernández Santos añadió que cinco de los percances fueron culpa del conductor y se muestra partidario de derivar alguna responsabilidad a estos empleados.



El concejal socialista puso como ejemplo de algunos de los partes de accidente las roturas de las rampas de acceso para personas con movilidad reducida fruto de los golpes contra los badenes que hay en algunas zonas de la ciudad. En su opinión, este percance cuyo coste se eleva a 3.000 euros se evitaría si los autobuses circulan por los badenes a menor velocidad y elevando la suspensión del vehículo. El grupo municipal socialista achaca estas situaciones a una «gestión ineficaz» del servicio municipal de autobuses. Aludió a los cambios de concejal en esta área y a la poca dedicación que se destina ya que cada edil del equipo de Gobierno tiene varias responsabilidades.



Por su parte, el concejal de Movilidad, Jorge Berzosa, aseguraba ayer que hasta ahora no había «un procedimiento» para que los conductores informasen de una avería o de cualquier daño que sufriera el autobús, una cuestión que se va a corregir para mejorar la gestión. Según añadió, se facilitarán unos partes que deberán rellenar al coger y al dejar el autobús de tal manera que se revisen los desperfectos y se tomen las medidas necesarias. Berzosa comenta que la revisión que se ha realizado durante los últimos meses de las averías, accidentes y negligencias ha permitido tener más información y conocer al detalle el coste de estos arreglos. En este sentido, añade que la gerencia delSamyt va a estudiar los procedimientos disciplinarios en casos de negligencias de los conductores y asegura que cuando se analice se llevará al consejo.



Por otro lado, los socialistas lamentaron el cambio en la presidencia de la Asociación Burgalesa del Taxi (Abutaxi) que ha venido provocada porque la mayoría del sector no ha aceptado el acuerdo que proponía el Ayuntamiento con respecto a varias cuestiones. Entre ellas, se negociaba una posible subida de tarifas, así como la necesidad de que los tres taxis con licencias dobladas reciban servicio de la emisora durante las 16 horas de jornada laboral que tienen aprobada.



El nuevo presidente de Abutaxi, Félix Ángel Bombín, solicita tiempo para que la nueva directiva tome posesión y se puedan tratar las cuestiones que interesan al sector.