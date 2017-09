El sector hotelero ha salvado la campaña de verano gracias a los rendimientos obtenidos en el mes de agosto. La temporada alta arrancó con las peores sensaciones en junio y julio donde se acumulaban descensos de visitantes y pernoctaciones. «Agosto ha tenido un mejor comportamiento con un aumento del 2% respecto al año pasado y eso nos permite coger aire en el global del verano con una reducción muy pequeña, prácticamente nos mantenemos igual que el verano pasado», analiza al respecto el presidente de la Federación Provincial de Hostelería de Burgos, Luis Mata.



La mejora en agosto se ha logrado gracias a precios «más bajos que los del entorno. Provincias similares como Logroño oLeón han obtenido mejoras interanuales del 4% o del 5%», explica. De esta manera, el esperado repunte del turismo de un 4% en verano no se ha producido.«Estamos por debajo y tendríamos que estar en esa media de mejora de ciudades de interior como la nuestra», señala Mata.Para él la razón es clara: la falta de promoción. «Seguimos pagando el hecho de que desde hace algo más de tres años no se hace nada en forma de promoción de la ciudad y ahora lo estamos sufriendo», señala.



Reconocen que la Sociedad de Promoción de la ciudad ha empezado a dar sus primeros pasos pero «la promoción es algo que tienes que hacer de forma constante no puedes dejarlo porque se resiente a corto y medio plazo el sector y los negocios auxiliares vinculados a él», resume.



La falta de promoción es la principal causa por la que el turista nacional ha bajado en la ciudad. «Las familias españolas salen más ahora pero no vienen aquí. Si vuelve la política promocional es el área donde más lo notaríamos porque al turista español hay que recordarle donde estamos y qué ofrecemos», sentencia Mata.



Aunque no es la única circunstancia que lleva al lastre las cifras turísticas en la ciudad. «La sensación es que estamos inmersos en una crisis de ciudad con una pérdida de potencial industrial, de infraestructuras», relata. Razón por la que el turismo burgalés no logra recibir un poco del impacto turístico de la costa protagonizado por extranjeros.



En cuanto a las actividades de promoción, en estos días los hosteleros mantendrán una reunión con la empresa organizadora del proyecto ‘EntreCucharas’. La iniciativa que lanza la empresa del crítico gastronómico Pepe Barrena persigue acercar a ocho estrellas Michelín a Burgos con sus mejores platos de cuchara.Un evento gastronómico que se prevé celebrar en noviembre. «Nos reuniremos estos días para saber qué se va a hacer y organizarnos con la empresa promotora del evento», señala Mata. Por otro lado, ven con buenas perspectivas que haya cosas a corto plazo. «Tenemos que empezar el trabajo de promoción cuanto antes» aunque duda de un rescate delDevora, «ya lo podemos dar por perdido», sentencia.



Señalización

En la situación de la hostelería la Federación sigue demandando una mejora de la señalización de los hoteles ubicados en el extrarradio. «Es una problemática que se mantiene en el tiempo y que no es solo una cuestión municipal, puesto que hay carreteras nacionales que no son su competencia, pero al final, es cierto, que nunca se resuelve». Aunque es un tipo de hospedería centrado en la empresa.



En cuanto a las perspectivas a futuro destacan que el mes de septiembre «ha empezado bien» y que octubre tienen buenas sensaciones por el puente del Pilar que cae mejor y por la organización de un congreso médico aunque todo ello debe ir acompañado de recuperar la promoción de ciudad más allá de la provincia burgalesa.