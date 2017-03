Farolillos que iluminan la solidaridad con los refugiados pigmeos

Cientos de burgaleses no se amilanaron ante el frío y la previsión de lluvia. El viento no hizo acto de aparición y, a partir de las 20 horas en punto, empezaron las primeras sueltas de farolillos por los refugiados. La iniciativa, organizada por Proyecto Rubare con África y Kisoro DCI, contó con la participación solidaria y permitió la suelta de 2.000 farolillos durante más de una hora. Luces metafóricas que se traduce en «llamas que pueden ayudar a cambiar el mundo».

La jornada no era apacible. A pesar de ello desde las ocho de la mañana una veintena de voluntarios trabajaba en disponer un pequeño laberinto de globos y la carpa para habilitar un Scalextric Gigante así como espacios para los talleres. Una animación que arrancó a las 16.30 horas de la tarde en el paseo de Atapuerca, frente al complejo de la Evolución.

Conforme empezó la suelta de farolillos, más personas iban acercándose hasta la caseta de la organización. A las 20.30 horas la cola para adquirir un artefacto con el que soplar la esperanza hasta África ascendía a más de 50 personas. Alrededor de 2.000 calcula la organización que surcaron el cielo de Burgos en una noche oscura. La iniciativa permitirá recaudar 8.000 euros para realizar un proyecto de apoyo a la etnia pigmea que están asentados en «auténticos basureros y encima de una roca» a los pies de los montes Virunga, en la zona fronteriza con el Congo.

El objetivo de las organizaciones burgalesas pasa por contar con el dinero necesario para comprar materiales con los que construir una escuela en dos poblados pigmeos. «La idea es darles los materiales y contratar a dos maestros constructores que les enseñen como construir estos edificios para que aprendan a construir sus propias casas». Además les facilitarán dos parcelas para que puedan iniciarse en la agricultura. El objetivo de este proyecto, que se repetirá el próximo año, es obtener fondos para proyectos de refugiados vinculados con África.