La Federación Provincial de Hostelería de Burgos ha acordado no colaborar ni participar en la próxima edición del Devora, que se ha planteado para el mes de octubre. En una reunión de la federación, celebrada el miércoles, en la que estaban presentes propietarios de bares, hoteles y restaurantes no se alcanzó el quorum necesario para facilitar la participación de la patronal de la hostelería.



Una decisión que trasladarán a las autoridades municipales en la reunión sobre la Feria de Tapas que está pendiente de fecha. La sensación es que los hoteles no sumarán ofertas Devora en su servicio de habitaciones y se percibe una reticencia similar en bares y restaurantes. No gusta la fecha ni los argumentos para justificar el fiasco de la pasada edición, celebrada en octubre.



«Promocionar los encantos turísticos, hoteleros y gastronómicos de la ciudad en octubre, al final de la temporada no tiene sentido y no queremos malgastar 70.000 euros del erario público, que se calculan para la promoción del Devora, ni invertir en promoción de nuestros servicios, ni pagar la cuota de participación en unas fechas en las que no se va a obtener rendimiento alguno», valoró al respecto el presidente de la FederaciónProvincial de Empresarios de Hostelería de Burgos, Luis Mata.



Los hosteleros remarcan que elDevora «no da ganancias» los empresarios participan«a modo de inversión, para sembrar en promoción antes del inicio de la temporada pero no tiene sentido hacer ese esfuerzo cuando ésta se acaba». El sector está molesto porque se sienten señalados: «parece que todo nos llueve caído del cielo y no es así». Destacan que los hoteles, restaurantes y bares que figuran en el Devora pagan una cuota que supone de media para los hoteles de 250 euros; entre 100 y 150 para restaurantes; y una media de 100 para bares.



A ello hay que sumar los menús, tapas y habitaciones a un precio fijado, más bajo que el habitual en los que, según los hosteleros, en muchas ocasiones no cubre costes pero que se daría por bien invertido antes de iniciarse la temporada pero no en las condiciones en las que se plantea la edición de 2017. «Ya se ha visto en el experimento del año pasado que no funciona y por tanto ni podemos perder dinero para promocionar al finalizar el año y sería una irresponsabilidad respaldar con nuestro apoyo el mal gasto del dinero público», sentencia Mata.



«Señalados»

Hay indignación entre la hostelería porque se sienten señalados por su supuesta falta de colaboración en proyectos que directamente están vinculados a su rendimiento empresarial.«No son actividades gratuitas, los hosteleros aportamos una cantidad y hacemos una inversión», se defiende Mata.



Además, en el seno de la Federación han dolido las declaraciones del alcalde culpando a la subida de tarifas los malos resultados del Devora anterior y la petición de una mayor implicación «cuando muchos tuvimos pérdidas y lo sabíamos de antemano». A mayores, la directiva ya tuvo un enfrentamiento con el portavoz socialista a raiz del debate sobre las fechas de las fiestas de San Pedro.



Llueve sobre mojado tras la indeterminación de un interlocutor válido por parte de la administración enfrascados en disoluciones y creaciones de entes que han desgastado la organización de eventos ya previstos mientras que se cuestiona la rentabilidad que puedan tener otros impulsados con celeridad. Mientras el festival de danza WorldCup Spain ha llenado la ciudad durante todo el fin de semana, la promoción del FesTVal, en el que la aportación pública es mucho más elevada, se calcula que podría dejar reservas de habitación para alrededor de 250 personas durante tres días laborables que son los participantes y organizadores del evento y se pone en duda la captación de turismo de este evento que se realiza entre semana. «No entro a valorar que actividades son buenas y cuales no, sólo pedimos sentido común y coherencia en la promoción turística y en la captación de estos eventos», señala el presidente de los hosteleros.