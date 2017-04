La Feria de Tapas defiende el comercio justo y la creatividad

La Feria de Tapas del próximo San Pedro hará un guiño a los títulos que tiene Burgos como Ciudad Creativa de la Gastronomía y como ciudad por el Comercio Justo y buscará ser más sostenible con ideas como el reciclado de aceite y la utilización de vajilla reutilizable y biodegradable.



Estas propuestas están ya recogidas en el pliego aprobado ayer con los votos a favor del PP, Imagina, Ciudadanos y el concejal no adscrito Fernando Gómez, según explicaba el concejal de Festejos, José Antonio Antón y motivarán la firma de un convenio con la Federación de Hostelería para que los participantes se comprometan con estas propuestas. De esta manera, se resuelve que quedarán exentos de la tasa de ocupación de la vía pública que suponía 312 euros por caseta. Los hosteleros podrán escoger entre utilizar productos de comercio justo o las medidas para hacer más sostenible medioambientalmente la feria, según se establece en el pliego de condiciones.



Antón aseguraba que los informes emitidos por técnicos del IMC y de Turismo ya recogen que al ser una actividad promovida directamente por el Ayuntamiento tenían derecho a esta exención. Precisamente, el voto en contra de este pliego por parte de los socialistas tuvo que ver con que no están de acuerdo con esta exención. El concejal del PSOE Óscar González consideraba que el resultado del informe hubiera sido distinto si lo hubieran redactado los técnicos del área de Comercio. El edil criticó también la «pinza entre PP e Imagina» que ha permitido sacar adelante este pliego que, en opinión de los socialistas, beneficia a un colectivo «con ánimo de lucro» como es la hostelería.



Por su parte, desde Imagina, el concejal Javier Gil, se mostraba satisfecho con que se hayan incluido las propuestas de su grupo para la nueva feria de tapas. Así, resaltaba en particular la vinculación con los productos de comercio justo. El planteamiento es que uno de los ingredientes principales de las tapas que se presenten a concurso debe ser de comercio justo. «Es algo que desde la coordinadora de ONG y desde la UBU se ha pedido ya desde hace varios años, precisamente por esa implicación con el comercio justo y este año por fin se ha conseguido», manifestaba Gil, que por lo que ha podido saber, la mayoría de hosteleros van a optar por esta alternativa en lugar de por la vajilla biodegradable o por la instalación de más contenedores de reciclaje de residuos porque esto último incrementaría el coste. Este concejal explicaba que hay ingredientes suficientes como arroz, quinoa, cuscus, frutos secos y mermeladas con los que poder ‘jugar’ para elaborar una tapa atractiva.



Ciudad Creativa

Desde Imagina se ha propuesto también que este año se potencie la creatividad para impulsar el título de Ciudad Creativa de la Gastronomía que concedió la Unesco a la capital. En concreto, el nuevo pliego recoge que se hará una mención especial a aquellas tapas que se presenten al concurso y muestren una especial creatividad. Gil indica que será el jurado el que indique cuáles son las tapas, que a su juicio, responderían a esos criterios. «No será una tapa a añadir, sino que la fría o la caliente puede introducir alguna novedad y, por ello, llevarse esa mención de creatividad, independientemente de que gane o no el concurso», explicaba el concejal de Imagina.



El pliego de condiciones indica: «las tapas que tengan esa distinción serán destacadas tipográficamente en los listados de los establecimientos que las realicen».



El precio de la tapa fría o caliente con la bebida será de 2,40 euros y entre las ubicaciones destaca que la plaza de Santo Domingo volverá a tener casetas, después de que el año pasado se quedará fuera por las obras en un local y por el andamio de Entremercados que estrechaban la zona de paso. Las casetas estarán ubicadas también en la plaza Roma, en Plaza Mayor, plaza de la Libertad, España, paseo de la Sierra de Atapuerca y General Santocildes.