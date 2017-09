BURGOS

Aprovechar la celebración del Congreso Internacional de Enología, que el pasado fin de semana anunció la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, para convertir a Burgos en la capital mundial del vino. Es la oportunidad que busca aprovechar la Federación de Empresarios de Hostelería de Burgos y en la que quieren implicar a la ciudad y a la provincia con acciones paralelas que llenen las calles, los restaurantes y los hoteles con el vino como hilo conductor.



«Munich es la capital de la cerveza porque en su momento se plantearon una actividad como es el October Fest. Esta es la oportunidad que tenemos que aprovechar enBurgos porque nadie tiene un evento vinculado al vino y destinado a un público objetivo de calidad y es la oportunidad que tenemos que aprovechar», explica contundente el presidente de la FederaciónProvincial de Hostelería de Burgos, Luis Mata. La entidad lleva trabajando en esta iniciativa desde el pasado mes de noviembre. «Contar con la ubicación del Congreso en Burgos nos permite empezar a trabajar en lo que podemos hacer hosteleros, Ayuntamiento, Diputación y otras entidades de la ciudad y la provincia», explica Mata.



El proyecto turístico Best Wine Festival podría atraer, según cálculos estimativos de los hosteleros burgaleses, unas 7.000 pernoctaciones durante los cinco días que se quiere que dure el evento teniendo, por tanto, un impacto en los hoteles de la ciudad. «Tenemos que ganarnos la posibilidad de que este congreso, que en principio pudiera ser itinerante, se asocie a Burgos de manera inmediata y ya no se pueda pensar en organizarlo en ningún otro lugar, que Burgos sea la capital del vino», insiste el portavoz de los hosteleros



Se trabaja en confeccionar una mesa asesora que cuente con los más relevantes bodegueros de la provincia, comercializadores, sumilleres y críticos a nivel nacional que serán los que confeccionen el contenido del Congreso. Pero al mismo tiempo se busca confluir sinergias para lograr que ese evento sea algo más que un congreso internacional y se sienta y se viva por las calles de la ciudad.



De esta manera, se plantea aderezar el congreso, que contará con eminencias del mundo del vino que sean prescriptores fiables y un imán para las mejores bodegas del mundo, con una serie de iniciativas que se permita concentrar el universo vitivinícola del mundo en cada rincón de la ciudad. «Es una actividad destinada a un público más profesional, al amante de los buenos caldos pero también a un cliente casi profesional con alto poder adquisitivo», señala Mata.



Pero de forma paralela se plantean elementos diferenciadores que conviertan la experiencia en algo «divertido y llevadero» que cualquier amante del vino apunte la fecha, antes o después del Curpillos, y el lugar: Burgos. Y que lo pueda hacer más allá de 2018. De esta manera el proyecto define tres actividades lúdicas: Los Palacios del Vino, la customización de zonas de hostelería en función de las bodegas y gastronomía de los países participantes y las visitas a bodegas burgalesas.



La primera de las iniciativas permitiría destinar un edificio singular de la ciudad (Arco de Santa María, Capitanía, Casa delCordón,Monasterio de San Juan, el Palacio de la Isla...) a las denominaciones o grandes bodegas o empresas que participen para que dinamicen ese espacio con los eventos que estimen oportuno desde showcooking de estrellas Michelín, catas dirigidas etc. Los prescriptores de calidad que participan en el congreso harán de efecto imán sobre las denominaciones, de todo el mundo, que puedan instalarse durante estos días en Burgos.



«Necesitamos coordinarnos entre todos que se facilite la ocupación de los espacios y lograr que Burgos se vuelque con la fiesta del vino pero muy en las antípodas del turismo de borrachera», especifica Mata. La apuesta de los hosteleros será la de customizar sus calles de tapeo en función de países y bodegas participantes. De esta manera, por ejemplo, la calle Los Herreros se dedicaría a la Borgoña o La Puebla a Alemania y en sus establecimientos se ofrecerían copas de vinos de esa denominación a precio asequible y se servirá tapas vinculadas a su gastronomía. «La idea es que sea algo asequible que permita disfrutar de ello a quienes nos visiten y que implique también a los propios burgaleses», destacan desde la Federación.



Se plantean posibilidades de comercialización que permitan a quien ha disfrutado de un determinado vino realizar un pedido vía on line con lo que su compra llegaría a casa en el momento acordado. Se facilita así la comercialización tanto a vendedores, que no tienen que traer su mercancía más allá de las catas y eventos programados, y a los compradores que lo recibirán en su domicilio.



Ruta por bodegas

Otra de las propuestas pasa por dispersar el impacto turístico por una provincia con gran riqueza vitivinícola y bodegas de primer nivel. El objetivo sería visitar las bodegas u ofrecer paquetes de visita más estancia en hoteles y hospederías de la provincia con conexiones en autobús desde la capital. Una conexión fluida en la que se buscará la convergencia con la Diputación Provincial deBurgos. El vino sería la excusa, las posibilidades de oferta turística y gastronómica por la provincia se podrían multiplicar.



Esta es la estrategia de un proyecto que lleva meses gestándose y que, una vez alcanzado el apoyo decidido de la Consejería de Agricultura, persigue implicar a todos los estamentos de la sociedad burgalesa.



Se trata de aprovechar la riqueza vitivinícola de la provincia (con bodegas vinculadas a la Denominación de Origen Ribera delDuero y Denominación de Origen Arlanza); y la situación geográfica de Burgos que le permite estar muy cerca del público objetivo de este tipo de eventos de vinculados al turismo de calidad: Madrid y País Vasco.



De forma paralela, tal y como comentó Milagros Marcos en la Fiesta de la Vendimia de Aranda, se plantea trasladar a la sede del Congreso, previsiblemente el Fórum como anunció el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, el pasado lunes, la organización de los tradicionales Premios Zarzillo que organiza la Junta de Castilla y León.

