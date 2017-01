Fieles al inicio de las rebajas

No hay 7 de enero sin ambiente en el comercio. Y es que aunque acaban de concluir unas navidades con promociones especiales en muchas de las tiendas, ya sean firmas locales o en las grandes cadenas, ayer hubo colas en los probadores y colas en las cajas como es habitual en un primer día de rebajas.

El agobio de las compras de todos estos días pervivía ayer cuando el espíritu navideño tornó en consumista y los burgaleses regresaron a los comercios en busca de algún chollo, sobre todo, para renovar el armario. Las grandes protagonistas en las rebajas son las tiendas de calzado y de textil y es en ellas en las que se notó un incremento importante de la actividad según iban pasando las horas de la mañana.

El comienzo del periodo de descuentos ya no es lo que era. Para David Ruiz, de Zona G, «está desvirtuado». «No es como antiguamente que el día 7 de enero la gente se echaba a la calle, ahora ya se van viendo los primeros descuentos y promociones desde el 1 de enero», asegura. A la vez, opina que, a día de hoy, el formato rebajas «está caduco». Aun así, el ambiente en las calles era febril a pesar del frío ya que en algunos lugares no había habido promociones o bien se trataba de artículos seleccionados que interesaban menos al gran público. Además, el comienzo en sábado, después de un día festivo, permite que la gente le pueda dedicar más tiempo a recorrer las tiendas que si se trata de un día laborable.

Ruiz comenta que el 7 de enero es también el clásico día de devoluciones de esos regalos que no triunfaron el Día de Reyes y, a ello, achaca una parte importante de la actividad de la jornada de ayer. Los comerciantes de Gamonal opinan que será en los primeros días, la semana entrante, cuando se produzcan más ventas, después ya se irá diluyendo el interés.

La Confederación del Comercio de Castilla y León considera que se venderá un 5% más que en la campaña de rebajas de invierno del pasado año. Un porcentaje con el que está de acuerdo Ruiz que opina que las expectativas en un día de comienzo de rebajas siempre son buenas, pero aclara: «solo son expectativas».



LOS COMERCIANTES

María Chippirrás, de Marietta, en la calle Almirante Bonifaz, está confiada en que la actual campaña de rebajas será mejor que la del invierno pasado. «Estas navidades se ha visto mucha gente que pasaba a mirar las prendas, creo que con la idea de volver para la campaña de rebajas», comenta.

Esta tienda, especializada en firmas nacionales de moda para mujer, sí ha tenido distintas promociones en la semana de Papá Noel y también pensando en los Reyes Magos, pero es el 7 de enero cuando se generalizan los descuentos en los productos que tiene a la venta. La responsable de este comercio textil asegura que hay prendas al 30%, al 40% y algún reclamo al 60%. Marietta tiene versión online, una opción que todavía no es muy seguida por las pequeñas tiendas locales. Reconoce que es un escaparate interesante ya que la gente ve lo que tiene en la tienda física y «muchos vienen a compra segura». Además, con la tienda online algunas de sus prendas viajan fuera de la provincia «pero cuesta todavía», aunque está convencida de que es una opción que hay que dar «porque todo el mundo se mueve en Internet y compara precios».

En las primeras horas de estas primeras rebajas del año, María ha tenido un constante goteo de clientes y asegura que se ve mucho movimiento en la calle de gente «con ganas de comprar».

Por su parte, Begoña, responsable de la tienda Guerra, en la calle San Juan, se muestra más contenida al hablar de la actual campaña de rebajas ya que cree que sigue muy influenciada por la crisis económica y salarial. «La campaña de invierno ha sido muy dura, yo creo que de las más complicadas de los últimos años, y no es porque la gente no quiera comprar sino que prefiere irse a precios lo más económicos posibles», añade. En opinión de esta comerciante, los artículos de gama media-alta tienen más dificultades para tener salida «porque la gente en España se ha acostumbrado a ser cada día más pobre y se consumen calidades cada vez más inferiores». Esta es la pescadilla que se muerde la cola, porque, a juicio de esta profesional, al consumir productos de peor calidad, éstos se deterioran antes y, al final, «estás gastando constantemente sin tener nunca nada».

Este céntrico comercio especializado en textil y en calzado está en liquidación para iniciar una reforma del local y lo cierto es que en los 20 o 30 días que han comenzado con las promociones no han ido mal las ventas. «Queda el 30% de lo tenía al inicio de los descuentos, hay precios muy buenos y las cosas han volado», asegura la propietaria.

Desde los centros del grupo El Corte Inglés en Burgos informaban ayer que esperaban recibir alrededor más de 20.000 visitantes solo durante la primera jornada de las rebajas. Mientras, en la totalidad los centros de esta firma de Castilla y León, esperaban rondar casi 150.000 visitantes. Con estas cifras, este buque insignia de las ventas anticipaba un comienzo destacado de la temporada de descuentos de este año. La campaña, que comenzaba este sábado y finalizará en el caso de este grupo el próximo 28 de febrero, ofrece más de 4 millones de artículos.



LOS CLIENTES

Por su parte, los clientes tienen otra perspectiva cuando salen a la calle en el primer día de rebajas de invierno. Álex Herrero tiene un presupuesto cerrado más que nada porque piensa invertir el dinero que ha caído por Reyes para renovar en algo el vestuario. Mientras, Begoña Fernández no ha pensado en concreto en lo que se va a gastar. Simplemente necesita unos zapatos nuevos y unos pantalones. Por cierto, que ha encontrado lo que buscaba en dos tiendas del centro de Burgos en esta primera mañana de rebajas.

Noelia Escolar hace cola en un probador y lleva pantalones, un vestido y un jersey. Está convencida de que algo caerá. Mientras tanto su amiga Susana está decepcionada. «Esta mañana venía con la intención de comprarme una parka a la que la semana pasada le había echado el ojo y no está rebajada. La he encontrado en el apartado de ‘Nueva Colección’ y, de momento, se va a quedar colgada en la percha», asegura.