El juicio contra 12 personas acusadas de participar en los altercados registrados en Gamonal a raíz del rechazo a la construcción del bulevar durante el 10 de enero de 2014 quedó ayer visto para sentencia. Durante las conclusiones finales, la Fiscalía mantuvo las penas para los 12 acusados. El Ministerio Público imputa a cada uno de los detenidos tras aquellos disturbios los delitos de desórdenes públicos y atentado. Por el primero de los delitos solicita una pena de año y medio de prisión y por el segundo pide un año.



Además, solicita el pago, entre todos, de los daños provocados, que calcula en más de 16.800 euros. Por su parte, las defensas mantuvieron su solicitud de libre absolución de los acusados.Las defensas consideran que hay «falta de concreción» en las acusaciones. La sesión de ayer, que retomaba el juicio después de que se suspendiera, sirvió para poder completar las declaraciones de testigos que habían quedado pendientes y que habían solicitado las defensas. En la sesión de ayer declararon un perito y los efectivos del parque de bomberos que estuvieron en la zona de los altercados aquel día.



Los acusados declararon en el juicio que las detenciones que se practicaron aquel día fueron indiscriminadas. Tras señalar que ellos no participaron en los disturbios, indicaron que se vieron involucrados en«detenciones indiscriminadas» en las que los agentes «no daban ninguna explicación sobre los motivos de la detención». Otros declararon que se habían acercado a la zona donde se estaban produciendo las protestas «por simple curiosidad», para saber qué estaba pasando.



Hay que recordar que al tercer día de juicio el juez tuvo que decidir si suspendía la vista oral para determinar si se produjeron conversaciones entre policías uniformados y no uniformados durante los disturbios y las detenciones llevadas a cabo el 10 de enero de 2014 y si había grabaciones de esas conversaciones que no se habían aportado. La solicitud la planteó la defensa después de que un agente de antidisturbios que declaró en el juicio dijera que hubo agentes no uniformados que facilitaron información para las detenciones. Las defensas solicitaron que se anulara el juicio al considerar que esas conversaciones no estaban incluidas en las instrucción. Finalmente, el magistrado decidió continuar con el juicio después de que determinara que la Policía había incluido todas las conversaciones entre agentes uniformados y de paisano.



Todavía queda pendiente el juicio a otra seis personas, aún sin fecha, acusados de participar en los disturbios del 11 de enero de 2014.