La Fiscalía de Burgos ha solicitado tres años y seis meses de cárcel a cada uno de los tres responsables de la obra de la presa de Castrovido por el accidente del 5 de octubre de 2011 en el que fallecieron cuatro y otras dos resultaron heridas de gravedad.En concreto, en su escrito remitido al Juzgado de Salas de los Infantes, que es el que instruye la causa, el Ministerio Público califica los hechos como cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave y dos más de lesiones por imprudencia grave, así como un delito contra los derechos de los trabajadores.



La Fiscalía solicita una pena de tres años y seis meses de cárcel para el representante de la empresa IES, encargada de la colocación del sistema de carga suspendida que falló y que provocó la muerte de los cuatro trabajadores, por cuatro delitos de homicidio por homicidio imprudente, así como una pena accesoria de inhabilitación profesional para ejercer como responsable de una empresa maquinaria.

El Ministerio Público considera que la empresa a la que representaba facilitó los blondines y no controló la obsolescencia de los materiales.El fiscal estima que si hubiera actuado con la diligencia debida a la hora de vigilar los desgastes de los materiales, presumiblemente no se producido el fatal accidente. En el caso del jefe de la obra, de la empresas FCC, la Fiscalía solicita una pena de tres años y seis meses de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores, ya que, según el Ministerio Público, debía facilitar los medios necesarios, debiendo garantizar los procedimientos de seguridad que se recogen en el plan de seguridad. Del mismo modo, la Fiscalía solicita tres años y seis meses de cárcel para el coordinador de seguridad de la empresa Intecsa Inarsa porque debía ser el garante del cumplimiento de las medidas de seguridad en el funcionamiento de la maquinaria. Para estas dos personas, la Fiscalía solicita la inhabilitación profesional durante el tiempo que dure la condena.



Junto a las penas de cárcel, la Fiscalía estima que se debe indemnizar a los familiares de los fallecidos y a los dos trabajadores que resultaron heridos graves con cantidades que superan los 448.000 euros.Indemnizaciones de las que serían responsables civiles subsidarias las empresas IES, FCC e Intecsa Inarsa, así como las aseguradoras Vitalicio, Zurich y Arch Insurance Company como responsables directas.



El pasado mes de diciembre, la Audiencia Provincial desestimaba el recurso presentado por la empresa FCC y por el coordinador de seguridad contra el auto del Juzgado de Salas de los Infantes del 16 de mayo de 2016.



Este juzgado concluyó tras la instrucción que había siete personas responsables de este accidente, cinco de ellos cargos de la empresa FCC, así como dos responsables de la empresas IES. El auto señala que a las 16.00 horas del 5 de octubre de 2011 una de las poleas del blondín que transportaba una carga de 27.000 kilogramos de hormigón que iba destinado al bloque 21 de la presa se precipitó sobre los trabajadores que estaban realizando en ese momento trabajos de encofrado en el bloque 20 de la presa. La carga aplastó a los empleados y desplazó violentamente a otros dos, que sufrieron heridas de gravedad. El juzgado considera que hay «indicios racionales de criminalidad», a tenor de las declaraciones de los testigos y de los investigados, así como del informe de la Inspección de Trabajo, de los informes periciales y del manual de polea elaborado por la empresa IES.Por todo ello, la juez señala que «era sabido» en la presa que no se podía trabajar bajo cargas suspendidas.