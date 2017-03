El Fogasa pagó en 2016 la mitad que hace cuatro años

El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) gastó el año pasado la mitad de presupuesto en abonar salarios e indemnizaciones impagadas por las empresas que en el peor año de la crisis, que se vivió en 2012 para este sistema. En concreto el pasado año se ingresaron salarios e indemnizaciones por valor de 8,6 millones de euros. Esta cantidad está lejos de los 17 millones que el Fogasa destinó al pago de las obligaciones salariales de las empresas en concurso de acreedores o en liquidación donde los trabajadores se vieron obligados a acudir a este sistema de garantía de pago. A pesar de que los fondos destinados a este fin se redujeron un 50% respecto al año 2012 cuando se alcanzó el tope de gasto, éstos se incrementaron un 10,2% respecto al año pasado en el que se abonaron nóminas e indemnizaciones por 7,8 millones de euros. Hay menos trabajadores pero se les abonan una cantidad mayor.



De total del gasto salarial realizado por este ente público cabe destacar que la parte más pequeña se debe a salarios no pagados por las empresas. A este concepto fueron 2,6 millones de euros el año pasado lo que supone un incremento interanual del 13% ya que en 2015 se pagaron 5,5 millones. Pero supone un descenso del 60,6% respecto al abono realizado en la provincia en 2012, cuando se alcanzó el tope de 6,6 millones de nóminas para pagar.



En cuanto a indemnizaciones cabe destacar que el montante es mayor. En 2016 se gastaron 5,9 millones de euros al pago de indemnizaciones por despido no cobradas y que se han reclamado como tal de forma administrativa y judicial. Supuso un gasto un 7% más alto que el del año pasado y un 54% más bajo que el registrado en 2013 cuando se alcanzó el pico de aportaciones por este concepto, 13 millones de euros.



3,3 expedientes por empresa

Bajó el tramo de trabajadores afectados aunque no así los salarios e indemnizaciones pagadas que son más altas. Pero también cayó el número de empresas afectadas por estos expedientes de impago a sus trabajadores. De esta manera se vieron implicadas en este proceso 206 empresas, 71 menos que en 2015 y un 84% menos que las afectadas en 2013, año en el que se alcanzó el máximo de compañías rescatadas por el Fogasa en sus obligaciones de pagos laborales con 1.269. Hay menos empresas pero reciben más reclamaciones hoy que hace tres años. De esta manera en 2016 cada una de las empresas señaladas recibieron 3,3 expedientes de media. En los peores años del Fogasa, cuando se actualizó el servicio que vivió un momento de colapso ante la situación de crisis de las empresas que se veían abocadas a su disolución o al concurso de acreedores, cada compañía recibía 1,7 expedientes de media.



El número de trabajadores que han tenido que esperar a percibir sus ingresos del Fogasa sigue siendo más alto que al inicio de la crisis puesto que el proceso supone el punto final del calvario de la empresa que entra en fase de impagos y del trabajador que aguanta estoicamente el plazo máximo de impago de sus salarios o su indemnización. Ahora 1.132 empleados han recibido sus ingresos por el Fogasa, en el primer año de crisis fueron 558. La cifra de 2016 supone un descenso de empleados del 2,2% respecto a 2015. A pesar de todo es un 68% menos que en 2013 cuando resolvieron sus ingresos pendientes por esta vía 3.522 personas.