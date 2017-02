La deuda delConsorcio de Villalonquéjar podría recaer de forma íntegra en el Ayuntamiento de Burgos si no se lleva a cabo una reestructuración de la deuda. En total 112 millones de euros. El concejal de Hacienda,Salvador de Foronda, asegura que éste consorcio aún no está clasificado, aunque es un proceso que se lleva a cabo en la primera parte del año. Por ello avanza que si se hace ya «no tengo documentación que mandar al Ministerio porque no hemos iniciado una reestructuración de esa deuda de ahí mi insistencia de hacerlo antes del 31 de diciembre del año pasado». Apunta que este proceso no se ha podido iniciar por la actitud de Imagina y Ciudadanos. «Si siguen poniendo trabas demuestran que lo que quieren es que caiga y hasta que no se reestructure toda la deuda puede recaer en el Ayuntamiento», insistió.

Asume que el proceso que se debe llevar a cabo para reordenar la situación debe ser similar al que se ha llevado a cabo con el Consorcio del Desvío. «En el de la variante ferroviaria sólo se podría asumir por parte de la deuda porque se ha reestructurado y sólo es garante, previo acuerdo de pleno que no está firmado en ningún documento ni póliza de crédito, de 47 millones», señaló. La deuda del Consorcio del Desvío asciende a 167 millones de la que el consistorio afronta una garantía por valor de 47 millones.

Foronda fue duro con la actitud de la edil de Ciudadanos,Gloria Bañeres a la que le conminó que«lo primero que podía hacer es irse del Ayuntamiento». Calificó de «hipócrita» su actitud porque al mismo tiempo que «manda una nota de prensa sobre su preocupación por una posible intervención del Ayuntamiento vota no a la refinanciación del Ferrocarril, solo pone pegas al de Villalonquéjar y vota en contra de la promoción industrial para que el polígono salga adelante», sentenció. «Ellos votan no y están muy preocupados, ¿qué preocupación es esa? Aquí los únicos que por responsabilidad tiramos por este Ayuntamiento somos nosotros y el PSOE». Afeó la actitud de las otras dos formaciones del consistorio que «sólo quieren ir al concurso de acreedores y a toda posible solución es no, no y todo no». Foronda se mostró «preocupado y hasta cansado» asegura que en estos 15 meses de negociación y viajes a Madrid «me está costando más alcanzar una cuerdo a nivel político con ellos que con las propias entidades financieras a las que tenemos dinero».

Afeó también la acusación de falta de transparencia y se defendió afirmando que toda la información está disponible en la web y en el presupuesto. «Solo tiene que leerse la documentación o tengo que decirle todo? Eso es accesible para todo el mundo», se quejó. Apuntó sobre Bañeres que «me da igual su moción de censura o su moción de confianza, lo que hay que hacer es trabajar por esta ciudad y si ella no quiere hacerlo, que deje trabajar a los demás».