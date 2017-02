Foronda opina que Ciudadanos no se ha mirado el presupuesto

El presupuesto municipal para 2017 fue aprobado en la comisión de Hacienda con los votos favorables del Partido Popular, la abstención del PSOE y de la concejal no adscrita Silvia Álvarez de Eulate y los votos en contra de Imagina y Ciudadanos.



Avanza ahora hacia su último trámite que es su debate en el Pleno de este viernes donde el equipo de Gobierno espera que sea suficiente la abstención del PSOE y que mantengan su posición la concejal no adscrita Silvia Álvarez de Eulate, que se abstuvo ayer, y que también sea abstención o voto favorable el del concejal Fernando Gómez. Este último edil se abstuvo en la votación del presupuesto que el equipo de Gobierno llevó al pleno el pasado diciembre, mientras que el resto de la oposición, incluyendo a Álvarez de Eulate, rechazaron el proyecto, por lo que no fue aprobado.



Aquellas fueron las semanas en las que se negociaba una posible moción de censura y aunque el día del Pleno ya se sabía que no iba a prosperar, la oposición se mostró contraria a las cuentas. En las semanas que han transcurrido desde el 23 de diciembre los principales cambios han sido el acuerdo con los socialistas por el cuál se abstendrán en el presupuesto y el alcanzado con Ciudadanos por el cual se paró el proceso de moción.



Este jueves Fernando Gómez desvelará cuál será su voto en el Pleno y si será en el mismo sentido que, en diciembre, cuando aseguró que se abstenía en cuanto se habían incluido sus propuestas, aunque -consideró- que «no en la profundidad requerida». De esta manera, con estos nuevos antecedentes es previsible un empate a tres, con nueve votos a favor del presupuesto, nueve abstenciones y nueve votos en contra. Si se da esta circunstancia será el voto de calidad del alcalde, en una segunda votación, el que incline la balanza a favor de unas cuentas que suman 203.775.200 euros para la ciudad.



El concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, indicaba que aunque tenga que aprobarse con el voto de calidad «lo importante es que se apruebe». En su opinión, es el tiempo de «estar con el ciudadano» a través de disponer de un presupuesto ya que la «estabilidad económica es una garantía para la ciudad». Considera que aun en la situación de que se produzca un triple empate y sea necesario el voto de calidad del alcalde, este proyecto ha sido consensuado con los socialistas y se han introducido propuestas de Ciudadanos y de los concejales no adscritos. «Ha pasado por un diálogo constructivo y ahora habrá que ver qué pasa el viernes y cómo salimos de esta incertidumbre», precisa.



Por otro lado, con respecto a la posición de Ciudadanos en esta comisión de Hacienda, que no ha diferido de las votaciones en otros consejos municipales y organismos autónomos, Foronda aseguraba que a estas alturas no le causa sorpresa este voto en contra. Entiende que puede obedecer a que «no se han mirado» el presupuesto ya que, opina, se han incluido todas sus propuestas. Repasó cuáles han sido cada una de las iniciativas de la formación naranja incluidas en el proyecto de presupuesto. Así, manifestó que la partida para Fomento del Empleo ha subido de 2,3 en 2016 a 3,2 millones en 2017 y que la inversión en Administración Electrónica ha pasado de 1.060.000 euros a 1.320.000 euros. En relación al apoyo al emprendimiento, la partida se queda en 1.143.111 euros. Además, dijo que se ha subido el convenio con Atapuerca. Foronda considera que está todo incluido.



Resaltaba la «lealtad institucional» del grupo socialista a la hora de negociar un acuerdo ya que, en su opinión, es una posición que beneficia al ciudadano. «No me refiero a una lealtad hacia el partido que Gobierna sino a una lealtad hacia los votantes, aquí no se gobierna en exclusiva para quienes nos votan es una lealtad hacia todos», señaló. En este sentido, se mostraba satisfecho del acuerdo alcanzado con los concejales socialistas, a la vez que señaló que se ha hablado con todos los grupos políticos. «Los ciudadanos con sus votos han querido que lleguemos a acuerdos y en ese escenario estamos. Unos han querido participar más llegando a un acuerdo, otros menos y otros no han querido hacer aportaciones y, por tanto, tendrán que hablar quienes no lo apoyen», dijo.



Con respecto a la postura de los concejales no adscritos y sobre si intensificarán los contactos en estos días para buscar mayor respaldo, Foronda aseguró que serán estos dos ediles quienes tengan que manifestarse.

«Tenemos razones suficientes para votar no»

La portavoz de Ciudadanos, Gloria Bañeres, considera que su grupo político tiene «razones suficientes» para mantener un voto en contra del presupuesto para 2017. Indicó que existen asuntos del acuerdo de 2016 que debían verse reflejados en el proyecto de este año como en concreto una partida de 300.000 euros (por cada anualidad) para la creación de Cluster en Medio Ambiente. En su opinión, ni este asunto concreto ni otros extrapresupuestarios están lo suficientemente recogidos en el proyecto. También manifestó su queja en que se ha tardado demasiado tiempo en presentar la documentación definitiva de las cuentas, señaló que apenas les llegó un «documento excel» y que esperaban haber mantenido más reuniones con el equipo de Gobierno para hablar sobre las cuentas y ver qué otras propuestas se podían incluir.



Bañeres reconoce que ha tenido al menos una reunión con el alcalde, posterior al acuerdo por el que se cerró la vía de la moción de censura, para hablar sobre el presupuesto y que quedaron en que Lacalle le enviaría más datos, cosa que hasta ayer no había sucedido. Por otro lado, es crítica con el sistema de inversiones sostenibles considera que se debería trabajar para gestionar mejor las cuentas para que así no haya remanentes, es decir que haya mayor porcentaje de ejecución presupuestaria. En cuanto al debate presupuestario, desde Ciudadanos consideran que está mal planteado que debería ser un trabajo común de toda la Corporación definir el proyecto de ciudad que se quiere y después acomodar las cuentas.