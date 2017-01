El Fórum ingresó 1,5 millones de euros en 2016

El Fórum Evolución ingresaba el año pasado 1.588.000 euros, cifra que le permitía cubrir gastos y cerrar el ejercicio con un equilibrio presupuestario del que el alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, sacaba pecho ayer, en el balance de actividad de una instalación que en 2016 albergó 157 eventos con un total de 115.355 asistentes.



Así, el espacio gestionado por la sociedad para la Promoción y el Desarrollo, antes Parkmusa, despedía el ejercicio con un superávit superior a mil euros, hecho que el primer edil subrayó pues «es obligado destacar que en estos momentos no tengamos que poner dinero, algo que, de hecho, siempre se auguró».



Reconoció, no obstante, que el citado equilibrio se debe principalmente a «la austeridad» de la gestión y al «gran esfuerzo de un equipo de profesionales» integrado por seis personas, toda una rareza en el sector, pues otras instalaciones del país rondan los 20 y 30 empleados, según señalaba el propio primer edil. Cabe indicar, eso sí, que en el caso del auditorio local los servicios técnicos y auxiliares se contratan de forma puntual para cada evento.



Así ocurría en las 157 citas que registraba el Fórum en 2016, dato que crecía un 10% respecto al año anterior. También aumentaba, un 14% en este caso, el número total de personas que pasaron por las dependencias.



Siete de cada diez eventos celebrados en las salas ubicadas en el complejo de la Evolución Humana, 114 para ser exactos, fueron de carácter congresual -jornadas, convenciones, ferias, encuentros...-, y los 43 restantes consistieron en espectáculos culturales.



El balance por tanto de la actividad resultaba muy positivo a jucio de Lacalle, que no dudó en considerar que el Fórum «se ha salido» durante 2016.



Y si bien es cierto que ha registrado una cifra récord de actividades desde su puesta en marcha en junio de 2012, la cifra de asistentes, pese al repunte respecto al año anterior, aún dista de su ‘techo’ alcanzado en 2013, cuando recibió más de 161.000 visitas.



Con todo, la actualización de la ratio que permite establecer el impacto económico de esta dotación en la ciudad -a partir de los últimos datos publicados por el Spain Convention Bureau- disparaba este indicador hasta los 11,7 millones, un 143% más de los 4,8 de 2015.



En suma, en sus cuatro años y medio de funcionamiento, el Fórum habría acumulado, siempre según estas estimaciones, un impacto total superior a los 31 millones. De los cerca de 12 millones del año pasado, más de un 20% correspondería a un único evento, el organizado en junio por la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias, que generó a la ciudad 2,6 millones de ingresos.



Otra cifra a señalar es el número de asistentes acumulados por el Fórum desde su inauguración, que al cierre de 2016 llegó a 556.000. Por origen, la memoria del año pasado refleja de los 115.355, un 84% residen en la provincia, 17.145 llegaban de otros puntos del país y 1.300 de fuera de España.



La apuesta es mejorar el resultado y las perspectivas son buenas. De hecho, «ningún año hemos tenido tantos eventos confirmados a estas alturas», afirmaba satisfecho el primer edil. En concreto, ya hay 41 citas cerradas para 2017 y otras 44 están todavía en negociación.



Entre los ya asegurados para el presente año, Lacalle destacó la ya celebrada feria de antigüedades, con 4.000 asistentes y tal éxito que se repetirá en los meses de verano; la inminente convención nacional de una conocida empresa de seguros, con 400 participantes; la Dance World Cup, que llegará en febrero y suma 1.300 inscritos a los que hay que añadir acompañantes; o los congresos de enfermería coordinadora de recursos, en septiembre, y de la Sociedad Española de Nefrología, en octubre, con una asistencia de 1.200 personas. Precisamente el ámbito «de la salud», a través de colegios y sociedades profesionales, es uno de los que «mejor ha respondido» y más actividades ha propiciado.



Sobre el futuro, cabe indicar que incluso hay anotaciones en las agendas de 2018, con un evento confirmado al que asistirán mil personas, y de 2020, con similar repercusión. Además se trabaja para ‘atar’ otra media docena de jornadas en 2018 y 2019.



Según precisó Lacalle, acompañado por Salvador de Foronda, edil delegado de la coordinación de la actividad del Fórum, y Juan José Pastor, gerente de la instalación, «se mantiene la estrategia de captación de eventos centrada en la presentación proactiva de candidaturas» que ha permitido aumentar las citas nacionales e internacionales. Desde 2012 se ‘tanteaban’ 94 eventos, con resultado positivo en un 23% y 40 negociaciones aún en activo.