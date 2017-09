El próximo 19 de septiembre el Fórum Evolución cumplirá cinco años desde su inauguración y se ha propuesto celebrarlo con un programa «sencillo pero que nos permita destacar la importancia y las oportunidades que nos ha traído el Palacio deCongresos», señal ó el alcalde de Burgos, Javier Lacalle.También es momento para realizar balance.



Un lustro en el que acto a acto, congreso a congreso, concierto a concierto y exposición a exposición ha permitido que la instalación tenga una media de tres eventos semanales durante este tiempo. En total se han organizado 753 eventos de los que el 20% se corresponden a actividades culturales (exposiciones, conciertos, musicales) y el resto a jornadas y eventos congresuales.



Esta actividad ha generado, según los estándares de cálculo del turismo Mice, 31 millones de euros de impacto en la ciudad. Aunque no todos los 653.220 personas que han franqueado la puerta de entrada del Fórum lo han echo para participar en un congreso de gran formato sí son actividades que muestran «un dinamismo que nunca imaginamos cuando se puso en marcha con actividades que se nos presentan pero otras que hay que buscarlas y es el trabajo que toca ahora», sentenció el alcalde.



La instalación cuenta con una plantilla de seis personas, «un tercio que instalaciones similares de nuestro entorno» un ejemplo de que «hemos sido austeros desde el primer momento, con el criterio de ir poco a poco y no cargar los gastos fijos en el ámbito de personal», señaló ayer el alcalde. Apunta que el presupuesto anual de la instalación oscila entre los 800.000 y el millón de euros.



A estos gastos hay que sumar la cuota anual que el Ayuntamiento paga a la Junta de Castilla y León en concepto de adelanto por el coste de la instalación. La construcción y equipamiento alcanzó un coste final de 96 millones de euros de los que el 40% correspondieron a la Junta de Castilla y León y el 60% al Consistorio. Una cantidad, 58 millones de euros, que el Ayuntamiento aportaría en pagos anuales hasta 2018. El ‘préstamo’ está a punto de liquidarse. «Esta misma semana se realizará la aportación de este año y del año pasado y quedarían pendientes dos cuotas anuales más», indicó el primer edil.



En 2018 se abonaría la última cuota a la que habría que sumar la de 2019 relativa al año 2015 que se acordó posponer para acometer obras de acondicionamiento de El Plantío por las opciones de ascenso a ACB del Autocid que al final no se produjo pero esas cantidades se comprometieron en otros asuntos.



Premios Evolución

El próximo 20 de septiembre, con motivo del quinto aniversario de la instalación, el Ayuntamiento entregará los Premios Evolución. Se trata de un reconocimiento a los siete mejores eventos organizados en la instalación desde 2012. De esta manera se entregará una figura conmemorativa, elaborada por Óscar Martín, al Congreso con mayor número de asistentes, al que ha celebrado en la instalación burgalesa el mayor número de ediciones, a la feria con más ediciones, al evento con mayor número de asistentes en distintas ediciones, al evento con más participantes internacionales así como la empresa que más eventos ha realizado en la instalación y la agencia que más encuentros ha traído al Fórum.



Este es uno de los eventos que, junto con el concierto de la Oscyl, permitirán conmemorar la inauguración de la instalación con la presencia de la Reina Sofía. Además se ha organizado una cena benéfica que se llevará a cabo el 21 de septiembre. Se dispondrán las mesas en el escenario del auditorio con un coste por cubierto de 40 euros. «El catering lo ofrece Rice a precio de coste, el resto se destinará a la Asociación Española de lucha Contra el Cáncer», resumió el alcalde de Burgos, Javier Lacalle.



También se organizará un concurso de dibujo infantil con siete centros educativos de la ciudad que se convertirá en la exposición Mi Fórum y se celebrará una jornada de puertas abiertas. El objetivo es «dar a conocer el edificio porque muchos vecinos, dada las características del complejo, nos confunden muchas veces con las otras instalaciones y qué mejor que mostrar esa diferencia a los adultos del futuro», señaló en el acto el gerente del Fórum, Juan José Pastor.