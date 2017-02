La ganadería de Adolfo Martín lidiará en San Pedro 17 años después

Adolfo Martín estará presente en la feria de San Pedro de Burgos de 2017. Confirmado. Una de las divisas de mayor prestigio y predicamento entre los aficionados y una de las más fiables y regulares del tronco torista regresará a las fiestas mayores de la capital en la próxima feria, 17 años después de haberlo hecho por última y única ocasión.



Con la presencia de Adolfo Martín, la próxima feria burgalesa suma su primer nombre y coloca la primera piedra de un andamiaje que se empezará a colocar durante las próximas semanas y que hoy por hoy no tiene ninguna pieza más. De hecho, ha sido el propio ganadero extremeño quien ha hecho público el compromiso con el empresario del coso burgalés, Carlos Zúñiga, al anunciar los destinos de toda su camada 2017.



De encaste Albaserrada-Saltillo, Adolfo Martín es la divisa emblema de su procedencia junto Victorino Martín. Las dos ganaderías han logrado una regularidad, un crédito y a la vez una imprevisibilidad en su comportamiento que las han colocado a la cabeza del tronco del torismo y del paladar de los aficionados. Ambas ganaderías estarán anunciadas dos tardes en Las Ventas, una plaza en la que Adolfo cuenta con adeptos y donde ha cimentado la base de una credibilidad que le hace ser uno de los hierros más demandados para el circuito de las grandes ferias tanto por profesionales como por el público.



Más de tres lustros hace que Adolfo Martín no pisa Burgos. Para lidiar. Como conferenciante lo hizo hace una década en las jornadas culturales de la Peña Taurina. En el ruedo, sus ejemplares fueron anunciados y lidiados en El Plantío el 26 de junio del año 2000, jornada en la que la divisa extremeña debutó en Burgos. El cartel estuvo compuesto por José Pedro Prados ‘El Fundi’, silencio y ovación; el burgalés José Ignacio Ramos, silencio y ovación; y el jerezano Juan José Padilla, oreja y silencio. Hubo más de media entrada.



Ahora, regresa. En circunstancias bien distintas y asentada la divisa en su papel emblemático con un sello bien ganado durante los 17 años que separan su anterior comparecencia en San Pedro.



Con la confirmación de la presencia de Adolfo Martín, San Pedro arranca. Tras la concesión hace un par de semanas de la prórroga por un año al actual adjudicataria, la empresa Circuitos Taurinos, Ayuntamiento y gestor mantendrán una reunión para terminar de organizar los detalles del próximo ejercicio. Tras un primer acercamiento, ambas partes, de acuerdo al calendario taurino, deberán acabar de determinar las fechas de celebración de los espectáculos taurinos, cuestión esta que se aclarará a lo largo de este mes de febrero.



«BURGOS ES UNA PLAZA DONDE LOS GANADEROS VAMOS A GUSTO»

Se encuentra responsabilizado Adolfo Martín por todo lo que se le plantea este año, un curso donde estará presente en las ferias más importantes del panorama taurino. «Y he tenido que decir que no a algunas plazas muy importantes porque tengo los toros que tengo, la camada es la que es y de donde no hay no se puede sacar. Estar dos tardes en Madrid que es la plaza más importante para mí y para todos obliga a tener muchos toros preparados para que no haya luego ninguna sorpresa», explica Adolfo Martín quien confirma abiertamente que Burgos será el destino de una de sus corridas. «Hace muchos años que no lidió en Burgos y lo haré este año. Nos pidieron una corrida hace un tiempo y lo hemos confirmado hace unos días. Es una plaza distinta, un sitio donde el toro es otro y donde los ganaderos vamos con la seguridad de poder lidiar el animal que queremos, no como a otras plazas donde vamos condicionados por muchos factores externos que nos obliga incluso a sacar a los toros de tipo», explica el ganadero madrileño. «Me gusta el toro bien hecho, el toro en tipo y el toro acorde a su procedencia. No puede ser eso que esta pasando ahora que hasta en un pueblo piden el toro de las calles. Esto es un toro bravo y tiene que ser serio pero con su trapío no un mastodonte», subraya.



La divisa extremeña se encuentra compuesta por 300 vacas de vientre y unos 90 machos, cifra no muy alta pero muy segura para evitar problemas de consanguinidad. «Los sementales los elijo por hechuras en edad adulta. Los echo directamente a la vaca y acierto la mayor parte de las veces», revela Adolfo Martín que explica que su concepto «es el de la casta». Y apuntala: «A mi no me gusta el toro difícil, me gusta el toro encastado. Soy ganadero pero sobre todo soy aficionado a los toros y creo en lo que hago».