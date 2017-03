La ganadería salmantina de Montalvo lidiará en San Pedro

Montalvo lidiará en el Coliseum en la próxima feria de San Pedro. La ganadería salmantina de Juan Ignacio Pérez Tabernero tiene reseñada una corrida para las fiestas mayores de Burgos, según ha podido confirmar este periódico y ha reconocido el propio ganadero. «Burgos será uno de los destinos de nuestra camada», ha señalado antes de subrayar: «Tengo mucha ilusión en la corrida. Burgos es una feria de prestigio en la que hace más de diez años que no lidiamos y donde iremos con la esperanza de mantener la buena línea de triunfos que tuvimos la pasada temporada».



Junto al encierro reseñado para San Pedro, Montalvo tiene corridas reseñadas para otras ferias de importancia. «Vamos a estar en Madrid el próximo 15 de mayo con una corrida que en principio van a estoquear Curro Díaz y López Simón; volveremos a Palencia tras haber sido los triunfadores del último año, estaremos en Albacete donde también hemos recogido premios; Dax, Cuenca, Salamanca y alguna corrida más que se definirá en breve. Es una temporada importante», explica Juan Ignacio Pérez Tabernero.



De este modo, ya están confirmadas y sobre la mesa dos ganaderías para la feria taurina de San Pedro y San Pablo: Adolfo Martín y Montalvo. Dos de cinco. El empresario del coso, Carlos Zúñiga Hijo, ha visitado ganaderías pero confirmadas para Burgos únicamente se encuentran estas dos. El elenco definitivo de hierros se perfilará durante las próximas semanas, si bien, los tiempos no apremian a la hora de configurar un abono que tal y como avanzó este periódico se desarrollará entre el 24 y el 29 de junio. Arrancará el sábado 24 -un día después del pregón y del disparo de la bomba anunciadora de las fiestas- y finalizará el jueves, festividad de San Pedro. El ciclo estará compuesto por cuatro corridas de toros y un festejo de rejones y tal y como han acordado las peñas, el Ayuntamiento y la empresa arrendataria, el lunes 26 de junio habrá un receso para celebrar el Gran Prix.



Año redondo

Durante el curso pasado, Montalvo firmó una temporada de relumbrón. Lidió espectáculos en los que cosechó éxitos notables en plazas como Cuenca, Albacete, Palencia, Dax o Salamanca. De todas ellas, hay que destacar los encierros puestos en juego en Palencia donde le indultaron un toro y le dieron la vuelta al ruedo a otro, paseando Miguel Ángel Perera un botín de cuatro orejas y un rabo; Otra vuelta al ruedo le dieron en Albacete a un ejemplar al que Sebastián Castella le cortó las dos orejas; Y en Salamanca, Miguel Ángel Perera le cortó otros dos apéndices.



Montalvo es una ganadería emblemática del campo de Salamanca. Una divisa señera que cuenta con una antigüedad fechada el 6 de octubre de 1926. Su actual encaste es ‘Vistahermosa-Tamarón’ y por separado y de forma simbólica mantiene una parte testimonial de la histórica ganadería de Martínez, de puro origen Casta Jijona.



Los ejemplares de Juan Ignacio Pérez Tabernero pastan en la finca Linejo, situada en Matilla de los Caños, en el corazón de la provincia de Salamanca; Tiene también una segunda explotación en Membibre de la Sierra que lleva por nombre Calzadilla de los Méndigos. En la primera, se encuentran todos los machos, entre ellos los toros de saca de cada camada y en la segunda los lotes de vacas y sementales.



La esencia actual de esta ganadería parte de una compra inicial en 1994 a Zalduendo y posteriormente a Daniel Ruiz, vía directa de Jandilla, que es la parte más preponderante ahora mismo en esta casa.

Hace catorce años que Montalvo no lidia a la vera del Arlanzón. Casi tres lustros. La última ocasión fue el 2 de julio de 2003, una corrida que fue estoqueada por el diestro burgalés José Ignacio Ramos. Tres días más tarde, el 5 de julio de 2003, volvió a lidiar un toro que fue estoqueado por Enrique Ponce.



Con anterioridad, Montalvo había lidiado una novillada en San Pedro. Un festejo previo a uno de los ciclos más brillantes de la década de los 90 en esta plaza. Fue el 22 de junio de 1998. Trenzaron el paseíllo aquella tarde tres novilleros prometedores entonces: Francisco Marco ‘Marquitos’, Aníbal Ruiz y Miguel Abellán, diestro de origen burgalés que hacía su presentación en Burgos y saldría a hombros tras cortar dos orejas de su primer oponente. Los dos primeros cortaron un trofeo cada uno.