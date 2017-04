Gangamanía, la tercera feria más importante del norte del país

Gangamanía, la feria de stock organizada por la asociación de empresarios de Gamonal, Zona G, se ha colado en el podio de los eventos de este tipo más importantes del norte del país. Solo las celebradas en Bilbao y Logroño la superan en tamaño y repercusión. Y ahí, en esos puestos de cabeza, aspiran a mantenerla sus promotores. La cosa pinta bien.

De hecho, en apenas quince días tras abrir el plazo de inscripción para la edición que desde ayer ocupa el Coliseum lograron colgar el cartel de completo una vez adjudicados los 71 puestos disponibles. «La acogida ha sido fabulosa», reconocía David Ruiz el presidente de la agrupación, para destacar además el interés que este evento ya suscita fuera de Burgos.

«Nos han llamado empresarios de Madrid, Barcelona y Bilbao que querían venir y hemos tenido que decir que no a 30», explicaba ayer, en compañía del alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, apenas unas horas antes de la apertura al público, al tiempo que los comerciantes de Gamonal y de otras zonas de la ciudad y la provincia que sí habían logrado un espacio se afanaban en ubicar su material.

Ruiz coincidía con el primer edil en aspirar a, por lo menos, repetir el éxito del año pasado y superar los 18.000 visitantes, dato que convierte al Coliseum en un escaparate de excepción para productos de todo tipo. Manda el textil, sin duda, para todas las edades, y los complementos, pero hay más: menaje del hogar, tecnología, muebles, decoración...

«Además, hay programadas varias demostraciones (de maquinaria, robótica o maquillaje) y talleres sobre reciclaje y reutilización de residuos promovidos por la iniciativa Gamonal a granel, en colaboración con el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, que ya el año pasado registraron una gran participación», detalló Ruiz.

Pese al auge de la demanda, el presidente de Zona G descartaba con rotundidad programar nuevas citas anuales. Aunque sí consideró necesario sentarse con sus compañeros de la asociación de comercios del centro, que organizan su propia feria de stock en el Fórum, para «repartir los eventos en el año».

Sí contempla Ruiz, no obstante, organizar otra feria «pero no de gangas, sino de temporada». Señalaba que la idea viene de lejos pero «en el pasado no encontrábamos un espacio adecuado y, definitivamente, el Coliseum lo es». Así, señaló que a finales de este año ese deseo podría convertirse en realidad y combinar venta de productos con pasarela de moda, música y otras actividades culturales.

Al hilo, el alcalde recordó que esa cita formaría parte de la futura programación estable con la que esta instalación contará desde septiembre, una vez se completen todas las obras del recinto. Y es que, recordó, en estos momentos se trabaja en la construcción de la enfermería y los vestuarios, espacios que habrán de estar finalizados antes de la feria taurina de San Pedro y San Pablo. «Será entonces cuando ya podamos anunciar las actividades que va a albergar el Coliseum, una confluencia de iniciativas del propio Ayuntamiento y de terceros», indicó.

Cabe recordar que la feria Gangamanía puede visitarse hasta mañana de 11 a 21 horas. Cuenta además con autobuses gratuitos desde Gamonal y el centro de la ciudad e incluye zona infantil con hinchables, cafetería y probadores. La entrada cuesta 50 céntimos.