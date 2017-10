La Gerencia de Fomento ha adjudicado la contratación de la redacción del proyecto de consolidación y restauración de la fuente de Santa María a la propuesta de Javier Garabito López, en representación de la sociedad G.L.99 Arquitectura, Urbanismo y Gestión, SLP. Este profesional es uno de los arquitectos de la Catedral.

El precio de adjudicación es de 13.596 euros con el IVA incluido y el plazo para presentar las acciones que deberá recoger la futura obra para rehabilitar esta fueste es de tres meses desde la firma del contrato.

Fomento sacó este concurso como un contrato menor y se presentaron ocho empresas diferentes. La mesa de contratación, a la vista del informe del arquitecto municipal, decidió inadmitir las ofertas presentadas por Itarq S.L., por no aportar ni titulación ni experiencia; por Paloma Galán Rivera, por no aportar experiencia y por Aibur, por no aportar titulación ni experiencia. También se solicitó a la firma que resultó, finalmente, adjudicataria que aportase más información sobre si podía hacer frente a las prescripciones incluidas en el pliego con la cantidad propuesta, ya que el precio base de licitación alcanzaba los 18.000 euros. Una vez realizadas las justificaciones oportunas se ha procedido a firmar la adjudicación.

El objeto del contrato es frenar el deterioro de la fuente de Santa María.El Ayuntamiento contrató intervenciones de urgencia hace pocos meses, pero se ha visto la necesidad de desarrollar un proyecto con mayor profundidad.

El pliego propone a la empresa realizar un examen del material pétreo de la fuente para conocer cómo ha afectado el agua a su deterioro. La cara norte de la fuente es la que está más deteriorada e incluso falta alguna pieza a algunas esculturas.