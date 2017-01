Gastronomía de invierno en versión miniatura para festejar San Lesmes

Burgos

Es de suponer que no será fácil presentar un plato, aunque sea en miniatura, en un concurso ante un cocinero que no sólo luce una estrella Michelin en su restaurante -la única de Burgos- sino que además le encantan las tapas para que lo pruebe y lo juzgue. Y la cosa no se queda ahí, su compañero de al lado fue finalista en Top Chef donde quedó segundo en una edición reñidísima. Y el siguiente atesora una tradición familiar en la vanguardia de la fusión de la cocina tradicional burgalesa y la innovación culinaria. Y otro es el director de la Escuela de Hostelería. Y además vinieron los de la tele para sacar el concurso en el programa Comando Actualidad de Televisión Española. Pues con todos esos ingredientes se cocinó ayer una presentación de las propuestas de los 32 participantes en el concurso de tapas de San Lesmes en la que no escasearon los nervios, las carreras y sobre todo, ejemplos de la buena cocina.

«Hay de todo, pero buen nivel», resume el presidente de los hosteleros, Luis Mata. «Algunas tapas son más de concurso y otras más para gustar al público», pero el jurado ha salido satisfecho. Recalcó la motivación que ha aportado la presencia de la televisión estatal, haciendo incluso que los cocineros se presentasen uniformados con los colores y logotipos de sus bares y restaurantes para darse a conocer «y esa promoción también repercute en Burgos en general».

Las tapas se podrán degustar desde este mediodía en los 32 locales participantes que han elaborado una creación original que se denomina Tapa de San Lesmes y una segunda obligatoria para fomentar el «cuchareo» que recibe el nombre de ‘Burgos Alimenta’, con la que el Ayuntamiento parece haber querido tener un detalle con quien tanto hace por promocionar la gastronomía de la provincia y de lo cual la capital saca buen partido.

El precio máximo de las tapas vuelve a ser de 2,50 euros y se podrán degustar hasta el 5 de febrero. El nombre del ganador está celosamente custodiado y se dará a conocer tras las fiestas.