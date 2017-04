Los gitanos, contra los prejuicios y la exclusión

Representantes de la Comunidad Gitana reclamaron ayer en Burgos la eliminación de prejuicios y barreras sociales que impiden la plena inclusión de los 25.000 gitanos que viven en Castilla y León. Una realidad que todavía «separa» de una integración real a los integrantes de una etnia con cinco siglos de historia en España.



El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, acompañado de dos ediles del PSOE e Imagina Burgos, quiso dar la bienvenida «a la casa de todos» a una veintena de gitanos burgaleses que quisieron participar en el acto institucional convocado para celebrar este 8 de abril, Día Mundial del Pueblo Gitano. El primer edil burgalés recordó que la casa consistorios «es su casa», y el lugar de referencia para cuantas peticiones o solicitudes puedan tener.



Gitanos de distintas edades quisieron poner voz en una fecha tan señalada para poder hacer llegar el mensaje que la comunidad gitana quiere recordar a los ciudadanos el «penoso peregrinar» que han sufrido miles de gitanos en Europa en los últimos siglos.



«Este 8 de abril es un día para mostrar la realidad diversa y plural del pueblo gitano y para poner en valor sus aportaciones a la construcción de nuestra sociedad», destacó uno de los responsables de la comunidad gitana burgalesa, que recordó que el Estatuto de Castilla y León reconoce «la no discriminación» a las etnias, con «especial atención a la comunidad gitana». Asimismo, precisó que Castilla y León es la sexta autonomía en número de personas gitanas de todo el país siendo además «una comunidad pionera» en incorporar unidades didácticas sobre la historia del pueblo gitano.



A pesar de los avances, reconocieron que «quedan importantes retos por lograr» en especial atención al problema de vivienda que aún padecen muchos gitanos que desean erradicar el chabolismo existente en Castilla y León y que supone un porcentaje del uno por ciento por ciento. Asimismo, la comunidad gitana entiende que es necesario luchar para erradicar la tasa de abandono escolar en la ESO y garantizar el mayor número de alumnos con estudios superiores.



«Seguimos sufriendo unos niveles de pobreza y exclusión que relevan la brecha de desigualdad que les impide el pleno ejercicio de los derechos», indicó uno de los participantes, que también reconoció que es necesario apoyar a la comunidad gitana para eliminar las barreras que les impiden acceder a puestos de trabajo en igualdad de condiciones con personas que no son de etnia gitana.



Además, todos coincidieron en señalar la «mala imagen» que siguen teniendo los gitanos, «basada en prejuicios y estereotipos» que surgen «del profundo desconocimiento» de un conjunto de ciudadanos que desean ser vistos «como iguales» y no «como diferentes».



Cuando se cumple un año del fallecimiento de la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Ana Lopidana, la comunidad quiso tener un recuerdo especial para «una persona que tanto luchó por la integración» de la comunidad y a la que siguen recordando con «cariño».



Como colofón, el primer edil y los responsables políticos acompañaron a los representantes de la Comunidad Gitana de Burgos hasta el balcón de la casa consistorial para colgar la bandera del pueblo gitano en su día. Una bandera que ondeará durante todo este soleado 8 de abril para intentar concienciar a la sociedad burgalesa de la necesidad de integrar a sus vecinos.