La rotonda de Jorge Luis Borges, en la confluencia de las avenidas de Cantabria y del Cid, es la única de la ciudad que aún mantiene la preferencia de los vehículos que acceden y son los que circulan por dentro los que tienen que ceder.



Una singularidad que continuará en el tiempo, ya que las áreas de Infraestructuras y Tráfico estiman que las características de esta glorieta y los datos de circulación de vehículos y de peatones que soporta la zona aconsejan mantener el actual estado de preferencia para circular por la rotonda.



El concejal de Infraestructuras, Jorge Berzosa, confirma que «no hay previsión» de cambiarlo, ya que, recuerda, se trata de una rotonda que también está regulada por semáforos, al igual que la de la plaza de Bilbao, que fue la última en la que se cambió la preferencia.



Sin embargo, esta rotonda tiene la peculiaridad de que es el nudo de comunicación con hasta cinco calles:avenida de Cantabria, calle Francisco de Vitoria, calle Condesa de Mencía, calle Pozanos y avenida del Cid. Por lo que se decidió mantener la regulación actual con semáforos. El edil del PP explica que «las cosas que funcionan y no dan problemas no hay que cambiarlas porque sí», asegura. Y añade que «al ser una glorieta regulada por semáforos es distinto y no dejar ser una intersección semafórica». Por eso, respecto al posible cambio de las preferencias, Berzosa indica que es una cuestión que ni tan siquiera se ha comentado con los técnicos municipales. En todo caso, añade, sería una posibilidad que se debatiría cuando se acometan obras de asfaltado en la avenida del Cid, unas de las calles de la ciudad que está en la lista de preferencias del Ayuntamiento cuando se lleve a acabo la próxima campaña de asfaltado antes de verano. De hecho, el proyecto inicial de rehabilitación de la avenida de Cantabria sí contemplaba una actuación en esta rotonda que establecía un cambio de las preferencias como en resto de la ciudad.



La rotonda cuenta con una regulación por semáforos que se ha sometido a diversos cambios en los últimos tiempos. El funcionamiento actual es que, según los técnicos, ofrece unas mejores condiciones de tráfico. El último cambio que se ha llevado a cabo es mantener los semáforos en rojo para los vehículos en los giros a la derecha para facilitar el paso más seguro de los peatones. Especialmente en los horarios que coinciden con la entrada y salida de los colegios del entorno, que ya habían reclamado cambios en la regulación semafórica. En estas horas de más afluencia de peatones especialmente vulnerables los semáforos permanecen en rojo para los vehículos todo el tiempo, mientras que en resto de horas el semáforo para los coches pasa a ámbar durante los últimos segundos, pero siempre con la prioridad para las peatones. El pasado lunes, un vehículo atropellaba a un peatón que circulaba por un paso de cebra con el semáforo en verde en la confluencia con la avenida del Cid.