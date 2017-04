Gómez plantea un «plan integral contra el vandalismo»

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Burgos, Fernando Gómez, ha planteado este lunes la creación de un plan integral contra pintadas, vandalismo y cartelería incontrolada ante el «grave deterioro» de algunas zonas de la ciudad.



«Hay que configurar una ciudad amable y acogedora», ha aseverado Gómez, en declaraciones recogidas por Europa Press, antes de lamentar el «alto grado de descuido» que se registra en algunos barrios de la capital burgalesa.



En este sentido, ha condenado de las pintadas que se han realizado en los últimos tiempos en monumentos como el Arco de San Martín, la Casa del Cordón y el Arco de la Llana del Paseo de la Isla, si bien ha insistido en que «no hay una zona concreta» en la que se pueda hablar de una mayor incidencia de este tipo de actos vandálicos.



En cualquier caso, ha remarcado que estas pintadas y atentados contra el patrimonio artístico o de bienes se repite «en todos los barrios» de la ciudad, por lo que ha recalcado la necesidad de actuar contra los mismos. Para ello y tras recordar que desde su figura de edil no adscrito no puede elevar proposiciones a las sesiones plenarias del Ayuntamiento, ha explicado que ha remitido a todos los portavoces de los grupos políticos con representación municipal un comunicado en el que sugiere que se eleve al Salón de Plenos la propuesta de crear un plan integral contra las pintadas, el vandalismo y la cartelería incontrolada.



En su planteamiento, Fernando Gómez propone que el plan abarque cuestiones como campañas de sensibilización, la colocación de paneles informativos en lugares públicos, una acción decidida desde Policía Local para sancionar este tipo de acciones y un cambio en las ordenanzas para que se prohíba la difusión de actividades aprobadas por el Ayuntamiento mediante una cartelería ubicada en espacios no controlados.



No es la primera vez que el edil no adscrito plantea a los grupos municipales que eleven una propuesta a una sesión plenaria, ya que el Partido Popular, al que pertenecía Fernando Gómez, elevó por él al Pleno del Ayuntamiento una propuesta de ampliación del Museo de Burgos.