Gómez reclama más vigilancia a la doble fila en Eladio Perlado

El concejal no adscrito Fernando Gómez solicitará esta mañana en el Pleno que la Policía Local vigile la doble fila en la avenida Eladio Perlado. Mostró su preocupación por los problemas que tienen los autobuses municipales para acercarse a las paradas por la presencia de vehículos particulares mal estacionados y aseguró que, en muchas ocasiones, no tienen espacio para bajar las rampas que permiten subir coches de bebés, así como sillas de ruedas de personas con movilidad reducida.

Gómez aseguró que ya tuvo ocasión de realizar este requerimiento en el Servicio de Accesibilidad y Transporte, pero ve necesario expresar este ruego en el Pleno buscando mayor repercusión. Con respecto a la doble fila, en esta zona de Gamonal, también indicó que es necesario dar una solución para contar con más aparcamiento en este barrio, pero señaló que no por la falta de estacionamiento van a correr más peligros los peatones, especialmente cuando se aparcan vehículos en las esquinas que impiden la visibilidad.

Por otro lado, el ex concejal del PP, que mantendrá su voto a favor del presupuesto de 2017, aseguró que tiene pensado preguntar por las gestiones que se están realizando con la Junta y el Ministerio de Cultura de cara a la ampliación y mejora del Museo de Burgos. Recordó que a instancias suyas se aprobó una proposición en el pleno de noviembre en la que se instaba al Gobierno central a recuperar la partida económica para realizar estas obras. A su juicio, es momento de preguntar en el Ministerio de Cultura ahora que se está ultimando el presupuesto del estado.

Por último, aseguró que preguntará sobre el incremento previsto en el presupuesto en el apartado de ingresos en multas, de pago de plusvalías y de tributos. Según aseguró está prevista alguna mejora en el sistema informático que permitirá cobrar los atrasos a ciudadanos que no habían pagado y se cuestiona si en años anteriores se venían perdiendo cantidades en estos conceptos.