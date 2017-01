Después de la tormenta política el caso de las dietas por viajes que realizó el exconcejal de Cultura y hoy edil adscrito Fernando Gómez durante el anterior mandato llega a la vía judicial. El concejal presentó ayer ante el juzgado Contencioso-Administrativo una denuncia contra el Ayuntamiento de Burgos para reclamar la indemnización de 32 de los 40 viajes realizados durante el anterior mandato. Una cantidad que supera ligeramente los 10.000 euros.

El concejal explica que la reclamación judicial se fundamenta en el hecho de que «a día de hoy esos 40 viajes han sido sufragados única y exclusivamente por mí». La reclamación se centra en 32 viajes, ya que en ocho el Ayuntamiento sí que le ha aceptado la indemnización, confirmada en el mes de junio del pasado año, pero «a día de hoy» no se le han abonado. Gómez recuerda que «para despejar dudas» sobre su manera de actuar hizo en su momento una consignación en el PlanEstratégico, Fundación Proyecta y en el Ayuntamiento de todos el dinero que «me habían pagado por viajes que hubiera realizado por ser concejal».

En estos 32 viajes están incluidos los 16 que se analizaron en la comisión de investigación, y que ascendían a 4.533,36 euros, que concluyó que había habido un cobro indebido por gastos que ya estaban cubiertos por otras entidades.Esta comisión solicitó también la dimisión del concejal, quien finalmente se vio forzado a abandonar el equipo de Gobierno y la Concejalía de Cultura. Aunque no entregó su acta de concejal, como le pidió su partido, por considerar que no había actuado de forma irregular. Sobre esta cuestión, el edil señala que la negativa de Tesorería a pagar las indemnizaciones de estos 16 viajes está fundamentada en el dictamen de la comisión de investigación, que «no tiene carácter vinculante».Esa misma negativa de Tesorería se acompañaba de una resolución para el inicio de un procedimiento de declaración parcial de lesividad para que el edil devolviera las indemnizaciones de estos 16 viajes.

Gómez insiste en que esos desplazamientos están abonados ya de su bolsillo a través de las consignaciones realizadas en su momento, por lo que está reclamación judicial lo que pretende es que«los viajes realizados se indemnicen tal y como establece las bases de ejecución del presupuesto».Sin embargo, añade, «el Ayuntamiento se ha negado sistemáticamente, desde Tesorería, y con la firma del concejal de Hacienda, a abonarme esos viajes». Gómez critica algunas de las justificaciones que se le han dado para negarle esas indemnizaciones, «como que no había hecho el viaje, como pasó con el famoso viaje de los Gigantillos a Madrid, donde incluso me grabó Telemadrid». O que, en los ocho que sí le han aceptado, «me pidan una declaración jurada de que he hecho el viaje». Algo que es «sorprendente porque no se ha pedido nunca ni está en las bases del reglamento. Si ese es el mecanismo, que me lo pregunten de los 40».